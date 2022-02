ภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Ocean Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 140 m² ฿98,034 - 7 Day Sandbox ฿82,395 - 5 Day Test & Go ฿66,056 - 4 Day Test & Go ฿36,878 - 2 Day Test & Go ฿19,139 - 1st Day Test & Go ฿19,139 - 5th Day Test & Go

Cliff Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 160 m² ฿127,356 - 7 Day Sandbox ฿106,830 - 5 Day Test & Go ฿85,604 - 4 Day Test & Go ฿46,652 - 2 Day Test & Go ฿24,026 - 1st Day Test & Go ฿24,026 - 5th Day Test & Go

Spa Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 210 m² ฿121,482 - 7 Day Sandbox ฿101,935 - 5 Day Test & Go ฿81,688 - 4 Day Test & Go ฿44,694 - 2 Day Test & Go ฿23,047 - 1st Day Test & Go ฿23,047 - 5th Day Test & Go

Two-Bedroom Ocean View Suite (Rates available until 30 APR 2022) 240 m² ฿182,490 - 7 Day Sandbox ฿152,775 - 5 Day Test & Go ฿122,760 - 4 Day Test & Go ฿65,430 - 2 Day Test & Go ฿33,615 - 1st Day Test & Go ฿33,615 - 5th Day Test & Go

Grand Residence Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 660 m² ฿151,302 - 7 Day Sandbox ฿126,785 - 5 Day Test & Go ฿101,568 - 4 Day Test & Go ฿54,634 - 2 Day Test & Go ฿28,017 - 1st Day Test & Go ฿28,017 - 5th Day Test & Go

ภารีสา รีสอร์ท "สวรรค์แห่งสวรรค์" เป็นรีสอร์ทหรูสไตล์ซ่อนตัวอย่างแท้จริง ตั้งอยู่ริมหน้าผาและล้อมรอบด้วยป่าเขตร้อนอันเขียวชอุ่มบนถนนเลียบชายฝั่ง "ไมล์เศรษฐี" ระหว่างป่าตองและกมลา สถานที่อันน่าทึ่งที่จับคู่กับวิวทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหารที่ได้รับมิชลินเพลทที่เสิร์ฟอาหารนานาชาติและอาหารไทยต้นตำรับ สปาที่ได้รับรางวัล และประสบการณ์ส่วนตัวที่นำเสนอโดยเทวดาของเรา ห้องสวีทและวิลล่าทั้งหมดมีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ส่วนตัวที่หันหน้าออกสู่ทะเลโดยตรง และมีห้องพักมากถึง 4 ห้องนอน มีเอกลักษณ์ เป็นอิสระ และมอบการพักผ่อนที่ดีที่สุดด้วยวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกที่ไม่มีใครเทียบได้ ห้องสวีท วิลล่า และที่พักอาศัย 42 ยูนิตที่ตกแต่งอย่างหรูหราและสง่างาม แต่ละห้องมีความเป็นส่วนตัวและวิวทะเลอันดามันที่กว้างขวาง ห้องพักทุกห้องมีเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่ ระเบียง สระว่ายน้ำส่วนตัว และห้องน้ำกว้างขวาง • 18 ห้องโอเชียนพูลสวีท • สปาพูลสวีท 5 ห้อง • คลิฟพูลวิลล่า 7 หลัง • ห้องโอเชี่ยนพูลสวีทแบบสองห้องนอนจำนวน 6 ห้อง • แกรนด์เรสซิเดนซ์พูลวิลล่า 6 หลัง ไวน์ แอนด์ ไดน์ ตะลุงไทย : ทิวทัศน์ท้องทะเลตระการตา วัตถุดิบในท้องถิ่น และเชฟชาวไทยและนานาชาติที่สร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งการทำอาหารอันน่าจดจำที่ร้านอาหารระดับมิชลินของเรา INFINITY POOL BAR : ที่สระน้ำเกลือหลักสำหรับมื้อกลางวันเบาๆ ของว่างและเครื่องดื่มผ่อนคลาย การรับประทานอาหารในวิลล่า: เพลิดเพลินกับความเป็นส่วนตัวสูงสุดบนระเบียงส่วนตัวพร้อมบาร์บีคิวหรืออาหารที่คัดสรรจากห้องครัว สูตรอาหาร : โรงเรียนสอนทำอาหารของเรามีบทเรียนและการสอนที่นำโดยเชฟผู้หลงใหลในรีสอร์ท เดอะ สปา บาย ภารีสา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นทะเลซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการบำบัดแบบไทยโบราณและการบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บริการตลอด 24 ชม.

มีเรือยอทช์ส่วนตัวให้เช่า

สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ไฟเบอร์ออปติกไลท์

Energy Pond กับโรสควอตซ์

อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ทั่วทั้งรีสอร์ท

โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ

เดอะ สปา บาย ภารีสา

ศูนย์ออกกำลังกาย

สูตรอาหาร – โรงเรียนสอนทำอาหารของศิลปะการประกอบอาหาร

อันดามัน แกลลอรี่ – ห้องสมุด บอร์ดเกม และร้านขายของที่ระลึก

ห้องประชุม

นักวางแผนงานแต่งงานและงานอีเว้นท์

ฟรีรถรับส่งไปกมลา

ซักรีด/ซักแห้ง

รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

เรียกหมอ

