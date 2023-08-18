Добро пожаловать на 2-й Кубок Каннабиса на Пхукете, где мы объединяем миры целостного здоровья и каннабиса под девизом «Целостное здоровье, целостный кайф». Присоединяйтесь к нам, чтобы получить преобразующий опыт, который прославляет пересечение культуры здоровья и каннабиса, способствуя более глубокой связи между разумом, телом, духом и природой.
Конкурс, предназначенный для культиваторов с опытом работы от 1 до 3 лет, ориентированный на выращивание в помещении. Штаммы будут оцениваться на основе их вкусового профиля и ощущений после употребления, подтвержденных лабораторным тестированием на каннабиноиды.
Эта категория предназначена для опытных культиваторов со стажем выращивания в помещении 5 и более лет. Штаммы пройдут всестороннее тестирование на каннабиноиды, тяжелые металлы и терпены. Он также проверяет вкус и ощущения после употребления.
Предназначен для культиваторов, использующих методы Greenhouse и Sun Grown. Штаммы будут оцениваться на основе содержания каннабиноидов, вкусового профиля и ощущений после употребления.
Сосредоточены на родных тайских сортах местных сортов без каких-либо ограничений по выращиванию. Оценочные параметры включают содержание каннабиноидов, вкусовой профиль и ощущение после употребления.
5 лучших штаммов из каждой категории, всего 20 штаммов, будут продемонстрированы посетителям для ознакомления и голосования. Штамм, набравший наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий.
Культиваторы продемонстрируют свои методы обрезки, а лучший обрезанный побег получит приз. Крайний срок регистрации и подачи образцов – до 12:00 1 декабря 2566 года.
Участники будут соревноваться со временем, чтобы свернуть косяк как можно быстрее и искуснее.
У каждого участника будет 10 минут, чтобы продемонстрировать свою технику и возможности бонга.