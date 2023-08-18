2-й Кубок Каннабиса на Пхукете

Добро пожаловать на 2-й Кубок Каннабиса на Пхукете, где мы объединяем миры целостного здоровья и каннабиса под девизом «Целостное здоровье, целостный кайф». Присоединяйтесь к нам, чтобы получить преобразующий опыт, который прославляет пересечение культуры здоровья и каннабиса, способствуя более глубокой связи между разумом, телом, духом и природой.

Категории соревнований

Стандарт

Конкурс, предназначенный для культиваторов с опытом работы от 1 до 3 лет, ориентированный на выращивание в помещении. Штаммы будут оцениваться на основе их вкусового профиля и ощущений после употребления, подтвержденных лабораторным тестированием на каннабиноиды.

  • Плата за лабораторный тест: 2500 бат.
  • Регистрационный взнос: 2500 бат
  • Общая стоимость: 5000 бат за штамм
  • Размер образца: 10 г
  • Главный приз: 50 000 бат

Открыто

Эта категория предназначена для опытных культиваторов со стажем выращивания в помещении 5 и более лет. Штаммы пройдут всестороннее тестирование на каннабиноиды, тяжелые металлы и терпены. Он также проверяет вкус и ощущения после употребления.

  • Плата за лабораторный тест: 2500/6000/3000 бат
  • Регистрационный взнос: 2500 бат
  • Общая стоимость: 14 000 бат за штамм
  • Размер образца: 15 г
  • Главный приз: 100 000 бат

Теплица и подсолнечник

Предназначен для культиваторов, использующих методы Greenhouse и Sun Grown. Штаммы будут оцениваться на основе содержания каннабиноидов, вкусового профиля и ощущений после употребления.

  • Плата за лабораторный тест: 2500 бат.
  • Регистрационный взнос: 2500 бат
  • Общая стоимость: 5000 бат за штамм
  • Размер образца: 10 г
  • Главный приз: 50 000 бат

Генетический тайский (тайский староместный сорт)

Сосредоточены на родных тайских сортах местных сортов без каких-либо ограничений по выращиванию. Оценочные параметры включают содержание каннабиноидов, вкусовой профиль и ощущение после употребления.

  • Плата за лабораторный тест: 2500 бат.
  • Регистрационный взнос: 2500 бат
  • Общая стоимость: 5000 бат за штамм
  • Размер образца: 10 г
  • Главный приз: 50 000 бат

Выбор людей

5 лучших штаммов из каждой категории, всего 20 штаммов, будут продемонстрированы посетителям для ознакомления и голосования. Штамм, набравший наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий.

  • Главный приз: 25 000 бат

Красота Тримминг

Культиваторы продемонстрируют свои методы обрезки, а лучший обрезанный побег получит приз. Крайний срок регистрации и подачи образцов – до 12:00 1 декабря 2566 года.

  • Регистрационный взнос: 2500 бат
  • Главный приз: 25 000 бат

Самая быстрая совместная прокатка

Участники будут соревноваться со временем, чтобы свернуть косяк как можно быстрее и искуснее.

  • Главный приз: 5000 бат

Бонг Рипс

У каждого участника будет 10 минут, чтобы продемонстрировать свою технику и возможности бонга.

  • Главный приз: 5000 бат
 
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