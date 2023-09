2ème Coupe du Cannabis de Phuket

Bienvenue à la 2e Phuket Cannabis Cup, où nous réunissons les mondes de la santé holistique et du cannabis sous le thème "Santé holistique, Holistic High". Rejoignez-nous pour une expérience transformatrice qui célèbre l'intersection du bien-être et de la culture du cannabis, favorisant une connexion plus profonde entre l'esprit, le corps, l'esprit et la nature.

Le standard Un concours conçu pour les cultivateurs avec 1 à 3 ans d'expérience, axé sur la croissance en intérieur. Les souches seront jugées en fonction de leur profil gustatif et de la sensation après consommation, vérifiées par des tests de laboratoire pour les cannabinoïdes. Frais de test en laboratoire : 2 500 bahts

Frais d'inscription : 2 500 bahts

Frais totaux : 5 000 bahts par souche

Taille de l'échantillon : 10 g

Premier prix : 50 000 bahts

L'Ouvert Cette catégorie est conçue pour les cultivateurs expérimentés avec 5 ans ou plus dans la culture en intérieur. Les souches subiront un test complet pour le profil des cannabinoïdes, des métaux lourds et des terpènes. Il vérifie également le goût et les sensations post-consommation. Frais de test en laboratoire : 2 500/6 000/3 000 THB

Frais d'inscription : 2 500 bahts

Frais totaux : 14 000 bahts par souche

Taille de l'échantillon : 15 g

Premier prix : 100 000 bahts

Serre et Sungrow Destiné aux cultivateurs utilisant les méthodes Greenhouse et Sun Grown. Les souches seront évaluées en fonction de la teneur en cannabinoïdes, du profil gustatif et de la sensation après consommation. Frais de test en laboratoire : 2 500 bahts

Frais d'inscription : 2 500 bahts

Frais totaux : 5 000 bahts par souche

Taille de l'échantillon : 10 g

Premier prix : 50 000 bahts

Génétique Thai (race locale thaïlandaise) Concentré sur les souches indigènes thaïlandaises sans aucune restriction de culture. Les paramètres de jugement incluent la teneur en cannabinoïdes, le profil gustatif et la sensation post-consommation. Frais de test en laboratoire : 2 500 bahts

Frais d'inscription : 2 500 bahts

Frais totaux : 5 000 bahts par souche

Taille de l'échantillon : 10 g

Premier prix : 50 000 bahts

Le choix des gens Les 5 meilleures souches de chaque catégorie, totalisant 20 souches, seront présentées pour que les participants puissent en faire l'expérience et voter pour. La variété avec le plus de votes recevra le prix du public. Premier prix : 25 000 bahts

Coupe de beauté Les cultivateurs présenteront leurs techniques de taille, le bourgeon le mieux taillé remportant le prix. La date limite d'inscription et de soumission des échantillons est fixée au 1er décembre 2566 à midi. Frais d'inscription : 2 500 bahts

Premier prix : 25 000 bahts

Roulement de joints le plus rapide Les participants courront contre la montre pour rouler un joint aussi rapidement et habilement que possible. Premier prix : 5 000 bahts

Bong déchire Chaque concurrent aura 10 minutes pour présenter sa technique et sa capacité de déchirure de bang. Premier prix : 5 000 bahts