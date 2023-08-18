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การแข่งขันที่ออกแบบมาสำหรับผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์ 1-3 ปี โดยเน้นการเติบโตในร่ม สายพันธุ์จะถูกตัดสินโดยพิจารณาจากลักษณะรสชาติและความรู้สึกหลังการบริโภค โดยผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับ Cannabinoids
- Lab Test Fee: 2,500 บาท
- Registration Fee: 2,500 บาท
- Total Fee: 5,000 บาท per strain
- ขนาดตัวอย่าง: 10g
- Top Prize: 50,000 บาท
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หมวดนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์ซึ่งมีการเพาะปลูกในร่ม 5 ปีขึ้นไป สายพันธุ์จะได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุมสำหรับโปรไฟล์ Cannabinoids โลหะหนัก และ Terpenes นอกจากนี้ยังตรวจสอบรสชาติและความรู้สึกหลังการบริโภค
- ค่าตรวจแล็บ: 2,500/6,000/3,000 บาท
- Registration Fee: 2,500 บาท
- Total Fee: 14,000 บาท per strain
- ขนาดตัวอย่าง: 15g
- Top Prize: 100,000 บาท
Greenhouse & ซันโกรว์
มุ่งเป้าไปที่ผู้เพาะปลูกโดยใช้วิธีเรือนกระจกและปลูกด้วยแสงแดด สายพันธุ์จะได้รับการประเมินตามเนื้อหา Cannabinoid ลักษณะรสชาติ และความรู้สึกหลังการบริโภค
- Lab Test Fee: 2,500 บาท
- Registration Fee: 2,500 บาท
- Total Fee: 5,000 บาท per strain
- ขนาดตัวอย่าง: 10g
- Top Prize: 50,000 บาท
พันธุไทย (Thai landrace)
มุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์ไทยแลนด์เรซพื้นเมืองโดยไม่มีข้อจำกัดในการเพาะปลูก เกณฑ์การตัดสินประกอบด้วยเนื้อหา Cannabinoid ลักษณะรสชาติ และความรู้สึกหลังการบริโภค
- Lab Test Fee: 2,500 บาท
- Registration Fee: 2,500 บาท
- Total Fee: 5,000 บาท per strain
- ขนาดตัวอย่าง: 10g
- Top Prize: 50,000 บาท
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สายพันธุ์ 5 อันดับแรกจากแต่ละประเภทรวม 20 สายพันธุ์จะจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสและลงคะแนน ความเครียดที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล People's Choice
เสริมสวย
ผู้เพาะปลูกจะแสดงเทคนิคการตัดแต่งของพวกเขา โดยตาที่ตัดแต่งได้ดีที่สุดจะได้รับรางวัลกลับบ้านไป หมดเขตลงทะเบียนและส่งตัวอย่างภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2566
- Registration Fee: 2,500 บาท
- Top Prize: 25,000 บาท
การกลิ้งข้อต่อที่เร็วที่สุด
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งกับเวลาเพื่อหมุนข้อต่ออย่างรวดเร็วและชำนาญที่สุด
บงฉีก
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีเวลา 10 นาทีในการแสดงเทคนิคและความสามารถของบงริป
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