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การแข่งขันที่ออกแบบมาสำหรับผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์ 1-3 ปี โดยเน้นการเติบโตในร่ม สายพันธุ์จะถูกตัดสินโดยพิจารณาจากลักษณะรสชาติและความรู้สึกหลังการบริโภค โดยผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับ Cannabinoids

  • Lab Test Fee: 2,500 บาท
  • Registration Fee: 2,500 บาท
  • Total Fee: 5,000 บาท per strain
  • ขนาดตัวอย่าง: 10g
  • Top Prize: 50,000 บาท

<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY> <H1>302 Moved</H1> The document has moved <A HREF="https://www.google.com/sorry/index?continue=https://translate.googleapis.com/translate_a/t%3Fanno%3D3%26client%3Dte_lib%26format%3Dhtml%26v%3D1%26key%3DAIzaSyBOti4mM-6x9WDnZIjIeyEU21OpBXqWBgw%26logld%3DvTE_20220209%26sl%3Dauto%26tl%3Dth%26sp%3Dnmt%26tc%3D3%26sr%3D1%26rm%3D1%26tk%3D563844.961018%26mode%3D1&q=EgRfpM8XGI7D-aYGIjC5ZNGlgEeVcib6g4HfQs9KggB89RPlAAY57bHo2JCwGsqBPL4ApQJeLPFL8jPe8DUyAXJaAUM">here</A>. </BODY></HTML>

หมวดนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์ซึ่งมีการเพาะปลูกในร่ม 5 ปีขึ้นไป สายพันธุ์จะได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุมสำหรับโปรไฟล์ Cannabinoids โลหะหนัก และ Terpenes นอกจากนี้ยังตรวจสอบรสชาติและความรู้สึกหลังการบริโภค

  • ค่าตรวจแล็บ: 2,500/6,000/3,000 บาท
  • Registration Fee: 2,500 บาท
  • Total Fee: 14,000 บาท per strain
  • ขนาดตัวอย่าง: 15g
  • Top Prize: 100,000 บาท

Greenhouse & ซันโกรว์

มุ่งเป้าไปที่ผู้เพาะปลูกโดยใช้วิธีเรือนกระจกและปลูกด้วยแสงแดด สายพันธุ์จะได้รับการประเมินตามเนื้อหา Cannabinoid ลักษณะรสชาติ และความรู้สึกหลังการบริโภค

  • Lab Test Fee: 2,500 บาท
  • Registration Fee: 2,500 บาท
  • Total Fee: 5,000 บาท per strain
  • ขนาดตัวอย่าง: 10g
  • Top Prize: 50,000 บาท

พันธุไทย (Thai landrace)

มุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์ไทยแลนด์เรซพื้นเมืองโดยไม่มีข้อจำกัดในการเพาะปลูก เกณฑ์การตัดสินประกอบด้วยเนื้อหา Cannabinoid ลักษณะรสชาติ และความรู้สึกหลังการบริโภค

  • Lab Test Fee: 2,500 บาท
  • Registration Fee: 2,500 บาท
  • Total Fee: 5,000 บาท per strain
  • ขนาดตัวอย่าง: 10g
  • Top Prize: 50,000 บาท

<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY> <H1>302 Moved</H1> The document has moved <A HREF="https://www.google.com/sorry/index?continue=https://translate.googleapis.com/translate_a/t%3Fanno%3D3%26client%3Dte_lib%26format%3Dhtml%26v%3D1%26key%3DAIzaSyBOti4mM-6x9WDnZIjIeyEU21OpBXqWBgw%26logld%3DvTE_20220209%26sl%3Dauto%26tl%3Dth%26sp%3Dnmt%26tc%3D3%26sr%3D1%26rm%3D1%26tk%3D681687.808361%26mode%3D1&q=EgRfpM8vGI7D-aYGIjBc1rCDyYE3oz2ZhvJGzG2MViOvjg_DKkjU20voNzbO-8wJTnOTVKs5JG36iJFCIFMyAXJaAUM">here</A>. </BODY></HTML>

สายพันธุ์ 5 อันดับแรกจากแต่ละประเภทรวม 20 สายพันธุ์จะจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสและลงคะแนน ความเครียดที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล People's Choice

  • Top Prize: 25,000 บาท

เสริมสวย

ผู้เพาะปลูกจะแสดงเทคนิคการตัดแต่งของพวกเขา โดยตาที่ตัดแต่งได้ดีที่สุดจะได้รับรางวัลกลับบ้านไป หมดเขตลงทะเบียนและส่งตัวอย่างภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2566

  • Registration Fee: 2,500 บาท
  • Top Prize: 25,000 บาท

การกลิ้งข้อต่อที่เร็วที่สุด

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งกับเวลาเพื่อหมุนข้อต่ออย่างรวดเร็วและชำนาญที่สุด

  • Top Prize: 5,000 บาท

บงฉีก

ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีเวลา 10 นาทีในการแสดงเทคนิคและความสามารถของบงริป

  • Top Prize: 5,000 บาท
 
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