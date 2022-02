Thiwson Beach Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Ontworpen voor zowel zakelijke reizigers als toeristen, is het Thiwson Beach Resort ideaal gelegen in Koh Yao Yai; een van de meest populaire locaties van de stad. Het hotel ligt niet al te ver van het stadscentrum: vlakbij, en het duurt normaal gesproken ongeveer minuten om de luchthaven te bereiken. Niet minder uitzonderlijk is het feit dat zoveel attracties en monumenten in de buurt liggen, zoals Koh Yao Yai, Koh Yao Ziekenhuis, Koh Yao Noi. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Phuket. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn gratis wifi in alle kamers, dagelijkse schoonmaak, cadeau-/souvenirwinkel, wasserette, ticketservice. Bovendien beschikken alle kamers over een verscheidenheid aan comfort. Veel kamers beschikken zelfs over plasma tv, draadloos internet, draadloos internet (gratis), rookvrije kamers, airconditioning om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. De complete lijst met recreatiemogelijkheden is beschikbaar in het hotel, inclusief kano, privéstrand, zwembad (buiten), duiken, massage. Het Thiwson Beach Resort is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Phuket.

