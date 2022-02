ティウソンビーチリゾート - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

ビジネスとレジャーの両方の旅行のために設計されたティウソンビーチリゾートは、ヤオヤイ島の理想的な場所にあります。市内で最も人気のある場所の1つ。ホテルは市内中心部からそれほど遠くありません。すぐ近くにあり、空港までは通常数分かかります。休息とリラクゼーションの天国であるホテルは、ヤオヤイ島、ヤオ島病院、ヤオノイ島などの市内の数多くのアトラクションから歩いてすぐの場所で完全なリニューアルを提供します。このプーケットのホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。ホテルの施設のいくつかを挙げれば、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、ギフト/土産物店、コインランドリー、チケットサービスがあります。さらに、すべての客室にはさまざまな快適さが備わっています。多くの部屋には、テレビLCD /プラズマスクリーン、インターネットアクセス–ワイヤレス、インターネットアクセス–ワイヤレス(無料)、禁煙ルーム、エアコンが備わっており、最も目の肥えたゲストを喜ばせます。ホテルでは、カヌー、プライベートビーチ、屋外プール、ダイビング、マッサージなどのレクリエーション施設の完全なリストを利用できます。ティウソンビーチリゾートは、プーケットで魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。

