Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Cape Kudu Hotel Cape Kudu Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Het Cape Kudu Hotel biedt kwaliteitsaccommodatie in stranden, bezienswaardigheden, romantiek in de wijk Phuket en is een populaire keuze voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Cape & Kantary Hotels staat bekend om zijn kwaliteitsservice en vriendelijk personeel, en Cape Kudu Hotel voldoet aan de verwachtingen. De topfaciliteiten van het hotel omvatten 24 uur roomservice, 24-uursbeveiliging, gratis wifi in alle kamers, dagelijkse schoonmaak, 24-uursreceptie. Ervaar hier hoogwaardige kamerfaciliteiten tijdens uw verblijf. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, oploskoffie, thee, gratis welkomstdrankje, beddengoed, aanwezig om gasten na een lange dag weer op te laden. De snorkelmogelijkheden, buitenzwembad, massage, watersport (niet-gemotoriseerd) van het hotel zijn ideale plekken om te ontspannen na een drukke dag. Als u op zoek bent naar comfortabele en handige accommodatie in Phuket, maak dan van Cape Kudu Hotel uw thuis weg van huis.

Voorzieningen / functies Cape Kudu Hotel features

Spacious room and private pool villa (45-1,315 sq.m.)

Sun Bathing Terrace

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benefits include

7 Nights' stay, receive one complimentary cocktail sunset cruised

