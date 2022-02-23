PHANG-NGA TEST & GO

Тивсон Бич Резорт - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.4
оценка с
687
Обновление February 23, 2022
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Номера

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Удобно расположенный в Ко Яо Яй, Thiwson Beach Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко Яо Яй. одно из самых популярных мест города. Отель находится не слишком далеко от центра города: совсем недалеко, и обычно дорога до аэропорта занимает около минут. Настоящий рай для отдыха и релаксации, отель предлагает полностью обновленное место в нескольких шагах от таких городских достопримечательностей, как Ко Яо Яй, Госпиталь Ко Яо, Ко Яо Ной. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, прачечная самообслуживания, билетная касса. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая каноэ, частный пляж, открытый бассейн, дайвинг, массаж. Thiwson Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

58/2 Moo4 Koh Yao Yai Sub-district, Koh Yao District, Phang-nga Province, Koh Yao Yai, Phuket, Thailand, 82160

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