Тивсон Бич Резорт - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Ко Яо Яй, Thiwson Beach Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко Яо Яй. одно из самых популярных мест города. Отель находится не слишком далеко от центра города: совсем недалеко, и обычно дорога до аэропорта занимает около минут. Настоящий рай для отдыха и релаксации, отель предлагает полностью обновленное место в нескольких шагах от таких городских достопримечательностей, как Ко Яо Яй, Госпиталь Ко Яо, Ко Яо Ной. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, прачечная самообслуживания, билетная касса. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая каноэ, частный пляж, открытый бассейн, дайвинг, массаж. Thiwson Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX