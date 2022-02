Thiwson Beach Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Thiwson Beach Resort wurde sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisen konzipiert und befindet sich in idealer Lage in Koh Yao Yai. einer der beliebtesten Orte der Stadt. Das Hotel ist nicht allzu weit vom Stadtzentrum entfernt: nur wenige Schritte entfernt, und es dauert normalerweise etwa Minuten, um den Flughafen zu erreichen. Als Oase der Ruhe und Entspannung bietet das Hotel eine totale Erneuerung, nur wenige Schritte von den zahlreichen Attraktionen der Stadt wie Koh Yao Yai, Koh Yao Hospital und Koh Yao Noi entfernt. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Um nur einige der Einrichtungen des Hotels zu nennen, gibt es kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Geschenk-/Souvenirshop, Waschsalon, Ticketservice. Darüber hinaus verfügen alle Gästezimmer über eine Reihe von Annehmlichkeiten. Viele Zimmer bieten sogar Fernseher LCD/Plasma, WLAN-Internetzugang, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Nichtraucherzimmer, Klimaanlage, um den anspruchsvollsten Gast zufriedenzustellen. Im Hotel ist eine komplette Liste an Freizeiteinrichtungen verfügbar, darunter Kanu, Privatstrand, Außenpool, Tauchen, Massage. Das Thiwson Beach Resort ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Phuket suchen.

