ทิวสน บีช รีสอร์ท - Phang-nga Sandbox Hotel

ทิวสน บีช รีสอร์ท ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในเกาะยาวใหญ่ หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สุดของเมือง โรงแรมอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองมากนัก ห่างออกไปเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงสนามบิน สวรรค์ของการพักผ่อนและผ่อนคลาย โรงแรมจะมอบการต่ออายุใหม่ทั้งหมดเพียงไม่กี่ก้าวจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายของเมือง เช่น เกาะยาวใหญ่, โรงพยาบาลเกาะยาว, เกาะยาวน้อย โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก ที่พักมี ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ร้านขายของที่ระลึก, ซักรีด, บริการตั๋ว นอกจากนี้ ห้องพักทุกห้องยังมีความสะดวกสบายที่หลากหลาย หลายห้องมีแม้กระทั่งโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศเพื่อเอาใจผู้เข้าพัก รวมถึงเรือแคนู ชายหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ดำน้ำ บริการนวด ทิวสน บีช รีสอร์ท เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

