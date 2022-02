Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in 매우 높은 수요 right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 이 호텔은 154 예약 요청을 받았습니다. 서둘러!

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 멜리아 코사무이 우선 순위 정 방식으로, 그리고 멜리아 코사무이 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

객실 All of the following packages include the required tests, and transport. 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 2 Children, 2 Infants 디럭스 룸 51 m² ฿33,235 - 7 Day Sandbox ฿29,435 - 5 Day Test & Go ฿21,028 - 4 Day Test & Go ฿15,464 - 2 Day Test & Go ฿7,807 - 1st Day Test & Go ฿6,907 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 발코니

작업 공간 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 2 Children, 2 Infants 프리미엄룸 풀 액세스 58 m² ฿45,005 - 7 Day Sandbox ฿35,320 - 5 Day Test & Go ฿25,736 - 4 Day Test & Go ฿17,818 - 2 Day Test & Go ฿8,984 - 1st Day Test & Go ฿8,084 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 발코니(전체 액세스)

수영장 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults 레벨 보트 스위트 91 m² ฿56,775 - 7 Day Sandbox ฿41,205 - 5 Day Test & Go ฿30,444 - 4 Day Test & Go ฿20,172 - 2 Day Test & Go ฿10,161 - 1st Day Test & Go ฿9,261 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 발코니

Melia Koh Samui는 Chaweng의 다른 유명한 해변에서 조금 떨어진 Choeng Mon 해변에 위치하고 있습니다. 호텔은 스위트룸으로 개조된 34개의 정통 티크재 쌀 바지선을 제공합니다. 비즈니스 여행객을 위해 이 호텔은 친밀한 환경에서 대규모 프로덕션에 이르기까지 모든 개인의 요구에 맞는 다양한 연회실을 제공합니다. 호텔 구내의 레스토랑에서 태국, 이탈리아 북부 및 세계 각국의 요리를 즐기실 수 있습니다. 멜리아 코 사무이에서의 체류는 천연 제품으로 진정 마사지, 상쾌한 페이셜, 건강 및 원기 회복 바디 트리트먼트를 경험하기 위해 독점적인 YHI 스파를 방문하지 않고는 완전하지 않습니다. 체류 이유가 무엇이든 Melia Koh Samui는 좋은 체류를 제공할 것입니다.

