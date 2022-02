Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Luxuszimmer 51 m² ฿33,235 - 7 Day Sandbox ฿29,435 - 5 Day Test & Go ฿21,028 - 4 Day Test & Go ฿15,464 - 2 Day Test & Go ฿7,807 - 1st Day Test & Go ฿6,907 - 5th Day Test & Go

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Verbindungsraum

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Schwimmbad

Premium Zimmer mit Zugang zum Pool 58 m² ฿45,005 - 7 Day Sandbox ฿35,320 - 5 Day Test & Go ฿25,736 - 4 Day Test & Go ฿17,818 - 2 Day Test & Go ฿8,984 - 1st Day Test & Go ฿8,084 - 5th Day Test & Go

Badewanne

Verbindungsraum

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Die Level-Boot-Suite 91 m² ฿56,775 - 7 Day Sandbox ฿41,205 - 5 Day Test & Go ฿30,444 - 4 Day Test & Go ฿20,172 - 2 Day Test & Go ฿10,161 - 1st Day Test & Go ฿9,261 - 5th Day Test & Go

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Außenanlagen

Schwimmbad

Melia Koh Samui liegt am Choeng Mon Beach, etwas abseits vom anderen berühmten Strand von Chaweng. Das Hotel bietet 34 authentische Reiskähne aus Teakholz, die in Suiten umgewandelt wurden. Für Geschäftsreisende bietet das Hotel eine Reihe von Veranstaltungsräumen, die allen individuellen Bedürfnissen gerecht werden - von intimen Rahmen bis hin zu großen Produktionen. In den gastronomischen Einrichtungen des Hotels können Sie thailändische, norditalienische und internationale Küche genießen. Der Aufenthalt im Melia Koh Samui ist nicht komplett ohne einen Besuch im exklusiven YHI Spa, in dem Sie sich mit wohltuenden Massagen, erfrischenden Gesichtsbehandlungen und gesundheitsfördernden und verjüngenden Körperbehandlungen mit natürlichen Produkten verwöhnen lassen können. Was auch immer der Grund für Ihren Aufenthalt ist, Melia Koh Samui wird Ihren Aufenthalt zu einem guten machen.

Ausstattung / Ausstattung Two restaurants & Two Bar

Free wifi

24-hour Fitness center

24-hour room service (*)

Luggage porter service

Customer service

Welcome drink on arrival

Wake-up calls service

YHI Wellness Spa

Two outdoor swimming pools

Individually controlled air-conditioning

49-inch LCD TV with satellite channels

Telephone with direct dial (*)

Sofa in guest room

Garden view or Pool view

Alarm clock

Minibar (*)

Balcony or terrace

Interconnecting rooms available

Electricity: 220v / 50Hz

Bathtub on private balcony

Hairdryer

Bathrobes

Slippers

Towels

Bathroom amenities

