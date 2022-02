Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in 非常に高い需要 right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 154最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にメリアサムイ島 直接連絡し、 メリアサムイ島が直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 2 Children, 2 Infants デラックスルーム 51 m² ฿33,235 - 7 Day Sandbox ฿29,435 - 5 Day Test & Go ฿21,028 - 4 Day Test & Go ฿15,464 - 2 Day Test & Go ฿7,807 - 1st Day Test & Go ฿6,907 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

屋外施設

子供のための小額の料金

スイミングプール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 2 Children, 2 Infants プレミアムルームプールへのアクセス 58 m² ฿45,005 - 7 Day Sandbox ฿35,320 - 5 Day Test & Go ฿25,736 - 4 Day Test & Go ฿17,818 - 2 Day Test & Go ฿8,984 - 1st Day Test & Go ฿8,084 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

フィットネスを許可

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi

屋外施設

子供のための小額の料金

スイミングプール 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults レベルボートスイート 91 m² ฿56,775 - 7 Day Sandbox ฿41,205 - 5 Day Test & Go ฿30,444 - 4 Day Test & Go ฿20,172 - 2 Day Test & Go ฿10,161 - 1st Day Test & Go ฿9,261 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

屋外施設

スイミングプール

メリアサムイ島は、チャウエンの他の有名なビーチから少し離れたチョンモンビーチにあります。ホテルでは、34の本格的なチークウッドライスバージをスイートに改造して提供しています。ビジネス旅行者のために、ホテルは、親密な環境から大規模なプロダクションまで、すべての個々のニーズに合うことができる多くのファンクションルームを提供しています。ホテルの敷地内にある飲食店では、タイ料理、北イタリア料理、各国料理を楽しめます。メリアコサムイでの滞在は、贅沢なマッサージ、さわやかなフェイシャル、健康と若返りのボディトリートメントをすべて天然物で体験する、専用のYHIスパへの訪問なしでは完了しません。滞在の理由が何であれ、メリアサムイ島はあなたの滞在を良いものにします。

アメニティ/機能 Two restaurants & Two Bar

Free wifi

24-hour Fitness center

24-hour room service (*)

Luggage porter service

Customer service

Welcome drink on arrival

Wake-up calls service

YHI Wellness Spa

Two outdoor swimming pools

Individually controlled air-conditioning

49-inch LCD TV with satellite channels

Telephone with direct dial (*)

Sofa in guest room

Garden view or Pool view

Alarm clock

Minibar (*)

Balcony or terrace

Interconnecting rooms available

Electricity: 220v / 50Hz

Bathtub on private balcony

Hairdryer

Bathrobes

Slippers

Towels

Bathroom amenities

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい メリアサムイ島ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す メリアサムイ島 すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

Hotel Offer Brochure

フードメニュー画像

パートナーホテル スカイビーチホテル 9.5 との評価

23 レビュー から ฿-1 チャウエンノイプールヴィラ 8 との評価

464 レビュー から ฿-1