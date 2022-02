Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in très forte demande right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 154 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Melia Koh Samui de manière prioritaire, et Melia Koh Samui percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 2 Children, 2 Infants Chambre de luxe 51 m² ฿33,235 - 7 Day Sandbox ฿29,435 - 5 Day Test & Go ฿21,028 - 4 Day Test & Go ฿15,464 - 2 Day Test & Go ฿7,807 - 1st Day Test & Go ฿6,907 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Piscine

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 2 Children, 2 Infants Chambre Premium Accès Piscine 58 m² ฿45,005 - 7 Day Sandbox ฿35,320 - 5 Day Test & Go ฿25,736 - 4 Day Test & Go ฿17,818 - 2 Day Test & Go ฿8,984 - 1st Day Test & Go ฿8,084 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Fitness autorisé

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults La suite bateau niveau 91 m² ฿56,775 - 7 Day Sandbox ฿41,205 - 5 Day Test & Go ฿30,444 - 4 Day Test & Go ฿20,172 - 2 Day Test & Go ฿10,161 - 1st Day Test & Go ฿9,261 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Cafetière

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Installations extérieures

Piscine

Melia Koh Samui est situé sur la plage de Choeng Mon, à une petite distance de l'autre célèbre plage de Chaweng. L'hôtel dispose de 34 authentiques barges à riz en teck transformées en suites. Pour les voyageurs d'affaires, l'hôtel propose un certain nombre de salles de réception pouvant répondre à tous les besoins individuels - des cadres intimes aux grandes productions. Vous pourrez déguster une cuisine thaïlandaise, du nord de l'Italie et internationale dans les restaurants disponibles dans les locaux de l'hôtel. Le séjour au Melia Koh Samui n'est pas complet sans une visite au spa exclusif YHI pour vous faire dorloter avec des massages apaisants, des soins du visage rafraîchissants et des soins du corps sains et rajeunissants, le tout avec des produits naturels. Quelle que soit la raison de votre séjour, Melia Koh Samui fera de votre séjour un bon moment.

Commodités / caractéristiques Two restaurants & Two Bar

Free wifi

24-hour Fitness center

24-hour room service (*)

Luggage porter service

Customer service

Welcome drink on arrival

Wake-up calls service

YHI Wellness Spa

Two outdoor swimming pools

Individually controlled air-conditioning

49-inch LCD TV with satellite channels

Telephone with direct dial (*)

Sofa in guest room

Garden view or Pool view

Alarm clock

Minibar (*)

Balcony or terrace

Interconnecting rooms available

Electricity: 220v / 50Hz

Bathtub on private balcony

Hairdryer

Bathrobes

Slippers

Towels

Bathroom amenities

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Melia Koh Samui , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Melia Koh Samui VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.

Hotel Offer Brochure

Images du menu alimentaire