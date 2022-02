Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Deluxe kamer 51 m² ฿33,235 - 7 Day Sandbox ฿29,435 - 5 Day Test & Go ฿21,028 - 4 Day Test & Go ฿15,464 - 2 Day Test & Go ฿7,807 - 1st Day Test & Go ฿6,907 - 5th Day Test & Go

Kenmerken Balkon

Balkon (volledige toegang)

Bad

Aansluitende Kamer

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Kleine vergoedingen voor kinderen

Zwembad

Premium kamer toegang tot zwembad 58 m² ฿45,005 - 7 Day Sandbox ฿35,320 - 5 Day Test & Go ฿25,736 - 4 Day Test & Go ฿17,818 - 2 Day Test & Go ฿8,984 - 1st Day Test & Go ฿8,084 - 5th Day Test & Go

Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Bad

Aansluitende Kamer

Fitness toegestaan

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Kleine vergoedingen voor kinderen

The Level Boat Suite 91 m² ฿56,775 - 7 Day Sandbox ฿41,205 - 5 Day Test & Go ฿30,444 - 4 Day Test & Go ฿20,172 - 2 Day Test & Go ฿10,161 - 1st Day Test & Go ฿9,261 - 5th Day Test & Go

Kenmerken Balkon

Balkon (volledige toegang)

Bad

Koffiezetapparaat

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Melia Koh Samui ligt aan Choeng Mon Beach, op korte afstand van het andere beroemde strand van Chaweng. Het hotel biedt 34 authentieke teakhouten rijstschuiten die zijn omgebouwd tot suites. Voor de zakenreiziger biedt het hotel een aantal zalen die aan alle individuele behoeften kunnen voldoen - van intieme settingen tot grote producties. Gasten kunnen genieten van Thaise, Noord-Italiaanse en internationale gerechten in de eetgelegenheden op het hotelterrein. Het verblijf in het Melia Koh Samui is niet compleet zonder een bezoek aan de exclusieve YHI Spa voor verwennerij met rustgevende massages, verfrissende gezichtsbehandelingen en gezondheids- en verjongende lichaamsbehandelingen, allemaal met natuurlijke producten. Wat de reden voor uw verblijf ook is, Melia Koh Samui zal uw verblijf goed maken.

Voorzieningen / functies Two restaurants & Two Bar

Free wifi

24-hour Fitness center

24-hour room service (*)

Luggage porter service

Customer service

Welcome drink on arrival

Wake-up calls service

YHI Wellness Spa

Two outdoor swimming pools

Individually controlled air-conditioning

49-inch LCD TV with satellite channels

Telephone with direct dial (*)

Sofa in guest room

Garden view or Pool view

Alarm clock

Minibar (*)

Balcony or terrace

Interconnecting rooms available

Electricity: 220v / 50Hz

Bathtub on private balcony

Hairdryer

Bathrobes

Slippers

Towels

Bathroom amenities

