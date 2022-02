Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にチャウエンガーデンビーチリゾート 直接連絡し、 チャウエンガーデンビーチリゾートが直接支払いを回収します。

Hotel Refund Policy Our resort understands the unstable situation of Covid-19 and we are flexible to refund to any cancellation because of Force Majeure.

チャウエンビーチの中心部という便利な場所にあり、リゾートの土地は3世代にもわたって受け継がれているため、ゲストは真のサムイのおもてなしを見つけることができます。チャウエンビーチはサムイ島で人気のビーチの1つとして有名で、必要なものがすべて数分で見つかります。ショッピングセンター、ナイトライフ、レストランが徒歩圏内にあり、通りの向かいにはファストダイニングを好む人のためのバーガーキングがあります。リゾートには訪れる価値のある2つのレストランがあるので、食事の選択肢を遠くまで探す必要はありません。新鮮なバーベキューシーフードと各国料理のアラカルトメニューをお求めの場合は、美しい海辺の環境にあるSukulayaレストランは特に夜に欠かせません。代表的なレストランBaiPho Seafoodは、各国料理、シーフード料理、地元のサムイ料理を組み合わせたおいしい料理を提供しています。このリゾートの主な目的は、ゲストができるだけ快適に過ごせるようにし、自宅にいるような感覚を与えることです。

アメニティ/機能 Beachfront, Two Swimming Pools, Restaurant, Tour Desk, 24 hours Reception, 24 hours Security, Parking, Garden, Bar, Taxi Service, Meeting Room,

Hotel Offer Brochure

フードメニュー画像

