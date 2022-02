Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Cancellation Policy: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

チャウエンノイに位置するチャウエンノイプールヴィラは、サムイとその周辺を体験するのに最適な場所です。市内中心部の興奮はわずか3キロの距離です。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。チャウエンノイプールヴィラは、非の打ちどころのないサービスと旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。ホテルでは全室で無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、プライベートチェックイン/チェックアウト、タクシーサービス、チケットサービスを提供しており、お客様に最高の快適さをお届けします。ホテルには52の美しく整えられた客室があり、その多くにはテレビLCD /プラズマスクリーン、インターネットアクセス-ワイヤレス、プライベートプール、インターネットアクセス-ワイヤレス(無料)、エアコンが含まれています。ホテルには、屋外プール、子供の遊び場、キッズクラブ、プール(キッズ)、庭園など、多くのユニークなレクリエーションの機会があります。チャウエンノイプールヴィラは、サムイで魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。

アメニティ/機能 Swimming pool [outdoor]

Bar

Restaurants

Front desk [24-hour]

Parking

Wi-Fi

Elevator

ATM on site

Daily housekeeping

スコア 4.4 /5 とても良い に基づく 2 レビュー 評価 1 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい

We have to pay to get our document A long week 🇬🇧 Wayne Billman に到着しました 09/10/2021 5.0 Samui Sandbox Including 2 RT-PCR Test -For 1 Pax ポジティブ Cleanliness of room Had a great week as part of the samui sandbox. Staff very helpful and friendly. Would recommend to anyone and would stay again.

