Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Free cancellation 48 hours before arrival

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.
最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ガーデンルーム 54 m² ฿36,000 - 7 Day Sandbox ฿26,850 - 5 Day Test & Go ฿22,450 - 4 Day Test & Go ฿13,650 - 2 Day Test & Go ฿8,150 - 1st Day Test & Go ฿24,650 - 5th Day Test & Go
特徴 セブン-イレブン購入
バルコニー
バルコニー(フルアクセス)
コネクティングルーム
フィットネスを許可
HDMIケーブル
インターネット-Wifi
Netflix
未婚のカップル
屋外施設
スイミングプール
ベジタリアンミール

最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant プールルーム 58 m² ฿54,000 - 7 Day Sandbox ฿40,050 - 5 Day Test & Go ฿30,810 - 4 Day Test & Go ฿18,930 - 2 Day Test & Go ฿11,450 - 1st Day Test & Go ฿37,850 - 5th Day Test & Go

最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant テラスルーム 65 m² ฿44,000 - 7 Day Sandbox ฿32,850 - 5 Day Test & Go ฿24,600 - 4 Day Test & Go ฿16,050 - 2 Day Test & Go ฿9,650 - 1st Day Test & Go ฿30,200 - 5th Day Test & Go

最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant カルマヴィラ 94 m² ฿67,000 - 7 Day Sandbox ฿48,800 - 5 Day Test & Go ฿37,400 - 4 Day Test & Go ฿22,450 - 2 Day Test & Go ฿13,650 - 1st Day Test & Go ฿46,200 - 5th Day Test & Go

Karma Samui+ Test and Go Package Breakfast included

Free cancellation 48 hours before arrival

Include Pick up from Airport

Include 1 time PCR test

アメニティ/機能 Smart TV, HD LCD screen

WIFI throughout the villa

Complementary water, tea and coffee

Mini bar and digital safe in the bedroom

In-villa menus available at charge for your selection

Karma Fitness room

