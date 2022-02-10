カオラックパームビーチリゾート - Phang-nga Sandbox Hotel

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カオラックパームビーチリゾート（SHA Plus +）は、手付かずのアンダマン海岸に位置し、プーケット空港から車で50分です。 3.5つ星のビーチサイドリゾートには、豪華な美しい庭園、木造のタイのヴィラ、家族全員で楽しめるアクティビティがあります。リゾートには、ランドリーサービス、ツアーデスク、車/バイクのレンタル、インターネットアクセス、ルームサービスに加えて、ジャグジーと子供用プールのある2つの屋外スイミングプールと、ゲストが多数のマッサージとボディを楽しめるムックダスパがあります。治療。アウトドアアクティビティには、シュノーケリングツアー、ジャングルトレッキング、マウンテンバイク、ウィンドサーフィン、象のトレッキングなどがあります。ダイニングとエンターテイメントのオプションには、オープンエアのレストラン、ロビーバー、スイムアッププールバーがあります。カオラックパームビーチリゾート（SHA Plus +）での予約を続行するには、安全なオンラインフォームに到着日と出発日を入力してください。