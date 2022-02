カオラックパームビーチリゾート - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

カオラックパームビーチリゾート(SHA Plus +)は、手付かずのアンダマン海岸に位置し、プーケット空港から車で50分です。 3.5つ星のビーチサイドリゾートには、豪華な美しい庭園、木造のタイのヴィラ、家族全員で楽しめるアクティビティがあります。リゾートには、ランドリーサービス、ツアーデスク、車/バイクのレンタル、インターネットアクセス、ルームサービスに加えて、ジャグジーと子供用プールのある2つの屋外スイミングプールと、ゲストが多数のマッサージとボディを楽しめるムックダスパがあります。治療。アウトドアアクティビティには、シュノーケリングツアー、ジャングルトレッキング、マウンテンバイク、ウィンドサーフィン、象のトレッキングなどがあります。ダイニングとエンターテイメントのオプションには、オープンエアのレストラン、ロビーバー、スイムアッププールバーがあります。カオラックパームビーチリゾート(SHA Plus +)での予約を続行するには、安全なオンラインフォームに到着日と出発日を入力してください。

