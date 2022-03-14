Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

X10カオラックリゾートは、理想的なホテルを選ぶ上で重要な役割を果たしているため、カオラックセンターとバンニィアン市場の間のカオラックのバングラオンエリアの最高のロケーションにあります。トロピカルエスケープラグジュアリーの自然環境を体験してください。その瞬間に生きるインスピレーションを得ることができます。黄金の砂浜で至福を見つけ、アンダマン海の澄んだ青い海で遊んでください。

X10カオラックリゾートには、大規模なスパとフィットネス施設、5つのスイミングプール、さまざまなグルメダイニングオプション、専用のキッズクラブがあります。これらすべてが最高の安全性と快適さを兼ね備え、最も目の肥えた旅行者でも満足し、あなたとあなたの愛する人が完全な静けさでリラックスできるようにします。