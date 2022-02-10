Каолак Палм Бич Резорт - Phang-nga Sandbox Hotel

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Курорт Khaolak Palm Beach (SHA Plus +) расположен на нетронутом Андаманском побережье, в 50 минутах езды от аэропорта Пхукета. На 3,5-звездочном пляжном курорте есть великолепные ландшафтные сады, деревянные тайские виллы и развлечения для всей семьи. Помимо услуг прачечной, экскурсионного бюро, аренды автомобилей / мотоциклов, доступа в Интернет и обслуживания номеров, на курорте есть два открытых бассейна с джакузи и детским бассейном, а также спа-салон Mookda, где гости могут насладиться многочисленными массажами и телом. лечения. На свежем воздухе можно заняться сноркелингом, отправиться в поход по джунглям, покататься на горных велосипедах, заняться виндсерфингом и покататься на слонах. В отеле есть ресторан под открытым небом, лобби-бар и бар у бассейна. Чтобы продолжить бронирование в Khaolak Palm Beach Resort (SHA Plus +), введите дату вашего приезда и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.