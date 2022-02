Каолак Палм Бич Резорт - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курорт Khaolak Palm Beach (SHA Plus +) расположен на нетронутом Андаманском побережье, в 50 минутах езды от аэропорта Пхукета. На 3,5-звездочном пляжном курорте есть великолепные ландшафтные сады, деревянные тайские виллы и развлечения для всей семьи. Помимо услуг прачечной, экскурсионного бюро, аренды автомобилей / мотоциклов, доступа в Интернет и обслуживания номеров, на курорте есть два открытых бассейна с джакузи и детским бассейном, а также спа-салон Mookda, где гости могут насладиться многочисленными массажами и телом. лечения. На свежем воздухе можно заняться сноркелингом, отправиться в поход по джунглям, покататься на горных велосипедах, заняться виндсерфингом и покататься на слонах. В отеле есть ресторан под открытым небом, лобби-бар и бар у бассейна. Чтобы продолжить бронирование в Khaolak Palm Beach Resort (SHA Plus +), введите дату вашего приезда и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.

