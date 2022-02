Khaolak Palm Beach Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Het Khaolak Palm Beach Resort (SHA Plus+) ligt aan de ongerepte Andamanse kust, op 50 minuten rijden van de luchthaven van Phuket. Het 3,5-sterrenresort aan het strand heeft prachtige aangelegde tuinen, houten Thaise villa's en activiteiten voor het hele gezin. Naast een wasservice, een excursiebalie, auto-/motorverhuur, internettoegang en roomservice, beschikt het resort over twee buitenzwembaden met een jacuzzi en een kinderbad, en de Mookda Spa, waar gasten kunnen genieten van tal van massages en lichaamsbehandelingen. behandelingen. Buitenactiviteiten zijn onder meer snorkeltrips, jungletochten, mountainbiken, windsurfen en olifantentochten. Tot de eetgelegenheden en uitgaansgelegenheden behoren een openluchtrestaurant, een lobbybar en een zwembadbar in het water. Om door te gaan met uw reservering bij Khaolak Palm Beach Resort (SHA Plus+), dient u uw aankomst- en vertrekdatum in ons beveiligde online formulier in te vullen.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels