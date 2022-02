Khaolak Palm Beach Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Khaolak Palm Beach Resort (SHA Plus+) liegt an der unberührten Andamanenküste, eine 50-minütige Fahrt vom Flughafen Phuket entfernt. Das 3,5-Sterne-Strandresort bietet wunderschöne Landschaftsgärten, thailändische Holzvillen und Aktivitäten für die ganze Familie. Neben Wäscheservice, Tourenschalter, Auto-/Motorradvermietung, Internetzugang und Zimmerservice bietet das Resort zwei Außenpools mit Whirlpool und Kinderbecken sowie das Mookda Spa, wo die Gäste zahlreiche Massagen und Körpermassagen genießen können Behandlungen. Zu den Outdoor-Aktivitäten gehören Schnorchelausflüge, Dschungelwanderungen, Mountainbiken, Windsurfen und Elefantenreiten. Zu den Speise- und Unterhaltungsmöglichkeiten gehören ein Open-Air-Restaurant, eine Lobbybar und eine Swim-up-Poolbar. Um mit Ihrer Reservierung im Khaolak Palm Beach Resort (SHA Plus+) fortzufahren, geben Sie bitte Ihr An- und Abreisedatum in unser sicheres Online-Formular ein.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels