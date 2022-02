Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

きちんとしたデザインのカオラックバンダリリゾート&スパ(SHA Plus +)には、伝統的なタイのバンガローとシャレーがあり、美しい庭園とビーチフロントの環境にオリジナルのタイの家具が広がっています。自然愛好家のパラダイスであるリゾートは、国立公園、熱帯雨林、滝の近くにあります。世界のダイビングスポットトップ10の1つであるシミラン島でのスキューバダイビングやシュノーケリングは、夢の実現です。オープンエアのレストラン、プールサイドバー、心地よいスパは、ここで提供される素晴らしい施設のいくつかです。すでに素敵な休日に加えて、ゲストは村で買い物をしたり、単に散歩して地域の景色や音を楽しむことができます。滞在の理由が何であれ、カオラックバンダリリゾート&スパ(SHA Plus +)はそれを良いものにします。

