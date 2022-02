Khaolak Palm Beach Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Khaolak Palm Beach Resort (SHA Plus+) est situé sur la côte préservée d'Andaman, à 50 minutes en voiture de l'aéroport de Phuket. Le complexe balnéaire 3,5 étoiles possède de magnifiques jardins paysagers, des villas thaïlandaises en bois et des activités pour toute la famille. En plus d'un service de blanchisserie, d'un bureau d'excursions, de location de voitures/motos, d'un accès Internet et d'un service d'étage, le complexe dispose de deux piscines extérieures, avec un jacuzzi et une piscine pour enfants, et le spa Mookda, où vous pourrez profiter de nombreux massages et soins du corps. traitements. Les activités de plein air comprennent des excursions de plongée en apnée, des randonnées dans la jungle, du VTT, de la planche à voile et des randonnées à dos d'éléphant. Les options de restauration et de divertissement comprennent un restaurant en plein air, un bar dans le hall et un bar dans la piscine. Pour poursuivre votre réservation au Khaolak Palm Beach Resort (SHA Plus+), veuillez entrer votre date d'arrivée et de départ dans notre formulaire en ligne sécurisé.

