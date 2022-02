เขาหลัก ปาล์ม บีช รีสอร์ท - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เขาหลักปาล์มบีชรีสอร์ท (SHA Plus+) ตั้งอยู่บนชายฝั่งอันดามันที่ยังไม่ถูกทำลาย ใช้เวลาขับรถจากสนามบินภูเก็ต 50 นาที รีสอร์ทริมชายหาดระดับ 3.5 ดาวแห่งนี้มีสวนภูมิทัศน์ที่สวยงาม วิลล่าทรงไทยไม้ และกิจกรรมสำหรับทั้งครอบครัว นอกจากบริการซักรีด โต๊ะบริการทัวร์ รถยนต์/มอเตอร์ไซค์ให้เช่า อินเทอร์เน็ต และรูมเซอร์วิสแล้ว รีสอร์ทยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระ พร้อมจากุซซี่และสระเด็ก และสปามุกดา ซึ่งผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับการนวดและเรือนร่างมากมาย การรักษา กิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงทริปดำน้ำตื้น เดินป่า ปั่นจักรยานเสือภูเขา วินด์เซิร์ฟ และขี่ช้าง ตัวเลือกการรับประทานอาหารและความบันเทิง ได้แก่ ร้านอาหารแบบเปิดโล่ง ล็อบบี้บาร์ และบาร์ริมสระว่ายน้ำ หากต้องการทำการจองต่อที่เขาหลักปาล์มบีชรีสอร์ท (SHA Plus+) โปรดป้อนวันที่มาถึงและวันออกเดินทางของคุณในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยของเรา

