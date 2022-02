Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Cancellation , Shortening , No Show: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room For 1-2 People-Room Only-Test and Go Package 32 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room For 1-2 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿19,950 - 7 Day Sandbox ฿15,950 - 5 Day Test & Go ฿11,350 - 4 Day Test & Go ฿9,950 - 2 Day Test & Go ฿5,350 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room For 3 People-Room Only-Teat and Go Package 32 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room For 3 People-Breakfast-Teat and Go Package 32 m² ฿19,950 - 7 Day Sandbox ฿15,950 - 5 Day Test & Go ฿11,350 - 4 Day Test & Go ฿9,950 - 2 Day Test & Go ฿5,350 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Beach Bungalow For 1-2 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿23,450 - 7 Day Sandbox ฿18,450 - 5 Day Test & Go ฿13,350 - 4 Day Test & Go ฿10,950 - 2 Day Test & Go ฿5,850 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Beach Bungalow For 3 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿23,450 - 7 Day Sandbox ฿18,450 - 5 Day Test & Go ฿13,350 - 4 Day Test & Go ฿10,950 - 2 Day Test & Go ฿5,850 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

名前が示すように、これはサムイ島で最初のリゾートであり、有名なチャウエンビーチに沿って147の趣味良くデザインされた客室を提供しています。 1970年代にオープンした3つ星のファーストバンガロービーチリゾートは、サムイ島空港から20 km、フェリーターミナルから32kmの場所にあります。リゾートはまた、サムイ島で最高の場所と考えられているチャウエンビーチとチャウエンノイビーチの接続点に位置する唯一のリゾートです。また、主要なショッピングやエンターテイメントの会場まで徒歩わずか10分です。家族経営のリゾートとして、ゲストは家族の一員のように感じる個別のサービスを提供されます。ファーストバンガロービーチリゾートを予約するには、安全なオンライン予約フォームに旅行日を入力して送信してください。

スコア 4.0 /5 とても良い に基づく 1 レビュー 評価 0 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ファーストバンガロービーチリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ファーストバンガロービーチリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇺🇸 michael harmon に到着しました 11/09/2021 4.0 Beach Bungalow ポジティブ nice beach... great staff great staff ........ first class service ...... great beach ,,,,, good for swimming ....... owner so sweet

