Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

さわやかなエレガンスに包まれ、雄大なココナッツの木に覆われた、あなた自身の楽園へようこそ。トロピカルな生活を味わい、咲く原生の花と海の景色を眺めながら、のどかなリラクゼーションと贅沢な休日をお楽しみください。

チャウエンリージェントビーチリゾートは、サムイ島の有名なチャウエンビーチに位置する素晴らしいビーチフロントリゾートです。多くのエンターテインメントスポット、レストラン、ショッピングセンターがあるチャウエンの活気に満ちた興奮から歩いてすぐの便利な場所にある当リゾートは、あらゆる好みに合う最高のロケーションを提供します。すべてから離れて静かな環境でリラックスしたい場合でも、立ち寄るまで買い物をしたい場合でも、チャウエンリージェントビーチリゾートにはすべてが揃っています