Hotel Refund Policy Cancellation , Shortening , No Show: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

Deluxe Room For 1-2 People-Room Only-Test and Go Package 32 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go

Deluxe Room For 1-2 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿19,950 - 7 Day Sandbox ฿15,950 - 5 Day Test & Go ฿11,350 - 4 Day Test & Go ฿9,950 - 2 Day Test & Go ฿5,350 - 1st Day Test & Go

Deluxe Room For 3 People-Room Only-Teat and Go Package 32 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go

Deluxe Room For 3 People-Breakfast-Teat and Go Package 32 m² ฿19,950 - 7 Day Sandbox ฿15,950 - 5 Day Test & Go ฿11,350 - 4 Day Test & Go ฿9,950 - 2 Day Test & Go ฿5,350 - 1st Day Test & Go

Beach Bungalow For 1-2 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿23,450 - 7 Day Sandbox ฿18,450 - 5 Day Test & Go ฿13,350 - 4 Day Test & Go ฿10,950 - 2 Day Test & Go ฿5,850 - 1st Day Test & Go

Beach Bungalow For 3 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿23,450 - 7 Day Sandbox ฿18,450 - 5 Day Test & Go ฿13,350 - 4 Day Test & Go ฿10,950 - 2 Day Test & Go ฿5,850 - 1st Day Test & Go

Comme son nom l'indique, il s'agit du premier complexe hôtelier de Koh Samui et propose 147 chambres conçues avec goût le long de la célèbre plage de Chaweng. Ouvert depuis les années 1970, le First Bungalow Beach Resort 3 étoiles se trouve à 20 km de l'aéroport de Koh Samui et à 32 km du terminal des ferries. Le complexe est également le seul situé sur le point de connexion de Chaweng Beach et de Chaweng Noi Beach, considéré comme le plus beau site de Koh Samui. Il se trouve également à seulement 10 minutes à pied des principaux commerces et lieux de divertissement. En tant que complexe familial, les clients bénéficient d'un service personnalisé qui leur donne l'impression de faire partie de la famille. Pour effectuer votre réservation au First Bungalow Beach Resort, entrez simplement vos dates de voyage sur notre formulaire de réservation en ligne sécurisé et validez.

🇺🇸 michael harmon Arrivé le 11/09/2021 4.0 Beach Bungalow Positifs nice beach... great staff great staff ........ first class service ...... great beach ,,,,, good for swimming ....... owner so sweet