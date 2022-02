Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das günstig in Phuket gelegene Casa Blanca Boutique Hotel Phuket ist ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Nur 1 km vom Stadtzentrum entfernt sorgt die strategische Lage des Hotels dafür, dass die Gäste viele lokale Sehenswürdigkeiten schnell und einfach erreichen können. Eine gepflegte Umgebung und die Nähe zum Baba Phuket Museum, Old Town, The Thavorn Museum verleihen diesem Hotel einen besonderen Charme. Das Casa Blanca Boutique Hotel Phuket bietet auch viele Einrichtungen, die Ihren Aufenthalt in Phuket bereichern. Während ihres Aufenthalts in diesem wunderbaren Anwesen können die Gäste kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Taxiservice, 24-Stunden-Rezeption und Einrichtungen für behinderte Gäste genießen. Alle Gästezimmer bieten durchdachte Annehmlichkeiten, um ein unvergleichliches Gefühl von Komfort zu gewährleisten. Die vollständige Liste der Freizeiteinrichtungen ist im Hotel verfügbar, einschließlich Außenpool, Garten. Wenn Sie eine komfortable und günstige Unterkunft in Phuket suchen, machen Sie das Casa Blanca Boutique Hotel Phuket zu Ihrem zweiten Zuhause.

