合計AQホテルの部屋 16 ベッドルーム パートナー病院 Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にザセンシズリゾートアンドプールヴィラズ 直接連絡し、 ザセンシズリゾートアンドプールヴィラズが直接支払いを回収します。

パトンビーチのベストセラーの1つ!パトンビーチ、ジャンクセイロンショッピングモール、活気あるバングラロードから車で5分以内のTheSenses Resort Patong Beachは、専用バルコニー付きの禁煙の宿泊施設です。屋外プール、敷地内の飲食店が自慢です。リゾート全域で無料Wi-Fiを利用できます。 ザセンシズリゾートはプーケットタウンから車で30分です。プーケット国際空港まで車で45分です。 全室に床から天井までのガラスの引き戸が付いたスタイリッシュなインテリアが施されています。エアコン、薄型テレビ、ミニバーが備わっています。専用バスルームには温水シャワー設備と冷水シャワー設備があります。無料のバスアメニティとスリッパも用意しています。スイートにはスパバス、紅茶/コーヒーメーカーが備わっています。 設備の整ったフィットネスセンターでエクササイズをしたり、屋外プールで泳いだりできます。 24時間対応のフロントデスクでは、荷物預かりや外貨両替などの便利な設備を提供しています。館内に会議施設があります。ルームサービスも24時間ご利用いただけます。 最上階のEatMore Restaurantでは、街とアンダマン海の魅力的な景色を眺めながら、各国料理のビュッフェとアラカルトメニューをお楽しみいただけます。オープンエアのデッキのプールサイドにあるスプラッシュマウンテンバーでは、エキゾチックなカクテル、軽食、軽食を楽しめます。 The Love Loungeでは、淹れたてのコーヒー、社内ベーカリーの自家製デザート、魅力的なアイスクリーム、本格的なバーメニューを楽しめます。

アメニティ/機能 3日目または5日目と10日目または13日目の間に医師が施設で実施した2回のCovid-19スクリーニングテスト

観察中の各患者の状態に関する証明書レポート

公式Covid-19無料証明書

朝食、ランチ、ディナーを含む選択されたメニューからのフルボードの食事

無料の無制限の飲料水

無料の無制限のコーヒーカプセルと事前に選択されたさまざまなフレーバーのトワイニングティー

サウンドバーエンターテインメント付き55インチスマートテレビ

APPLETVの無料使用

無料の無制限アクセスNETFLIX

無料の高速インターネット

1日2回の温度チェック

24時間年中無休のSensesアシスタンス

24時間年中無休の介護サービス

空港からホテルへの片道空港送迎

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ザセンシズリゾートアンドプールヴィラズゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ザセンシズリゾートアンドプールヴィラズ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。