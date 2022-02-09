Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にバウマンレジデンスホテル 直接連絡し、 バウマンレジデンスホテルが直接支払いを回収します。

Booking requests for Bauman Residence Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

プーケットのビーチ、ナイトライフ、ショッピング地区に質の高い宿泊施設を提供するバウマンレジデンスは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。市内中心部の興奮はわずか17キロの距離です。ホテルへの訪問者は、オリエンタラスパ、ミスターシンファッションギャラリーテーラー、チャバッドハウスプーケットなど、市内の人気アトラクションを楽しむことができます。

バウマンレジデンスが提供する施設とサービスは、ゲストの快適な滞在を保証します。ホテルでは、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場、ルームサービスなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。

ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、無料のお茶、ソファ、タオル、傘があり、長い一日の後に充電するのに役立ちます。ホテルには、フィットネスセンター、屋外プール、プール（子供用）、卓球などの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。プーケットを訪れる理由が何であれ、バウマンレジデンスは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。