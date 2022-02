Total AQ chambres d'hôtel 16 Chambres Hôpital partenaire Bangkok Hospital Phuket

L'un de nos best-sellers à Patong Beach! À moins de 5 minutes en voiture de la plage de Patong, du centre commercial Jungceylon et de la rue animée de Bangla Road, le Senses Resort Patong Beach propose des hébergements non-fumeurs avec balcon privé. Il dispose d'une piscine extérieure et de restaurants sur place. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout le complexe. Le Senses Resort se trouve à 30 minutes de route de la ville de Phuket. L'aéroport international de Phuket est accessible en 45 minutes de route. Toutes les chambres présentent un intérieur élégant avec des portes coulissantes en verre du sol au plafond. Elles sont équipées de la climatisation, d'une télévision à écran plat avec chaînes internationales et d'un minibar. La salle de bains privative comprend une douche avec eau chaude et froide. Des articles de toilette gratuits et des chaussons sont également fournis. Les suites disposent d'une baignoire spa et d'un plateau / bouilloire. Vous pourrez vous entraîner dans la salle de sport bien équipée ou vous baigner dans une piscine extérieure. La réception ouverte 24h / 24 propose des équipements supplémentaires comme une bagagerie et un service de change. Des salles de réunion sont disponibles sur place. Un service d'étage est également disponible 24h / 24. Savourez une vue charmante sur la ville et la mer d'Andaman au dernier étage du restaurant Eat More, qui sert un buffet international et des menus à la carte. Le bar Splash Mountain, situé au bord de la piscine sur la terrasse en plein air, propose des cocktails exotiques, des collations et des repas légers. Du café frais, des desserts faits maison de la boulangerie sur place et des glaces alléchantes ainsi qu'un menu de bar complet peuvent être dégustés au Love Lounge.

Commodités / caractéristiques 2 fois le test de dépistage Covid-19 effectué sur la propriété le jour entre le jour 3 ou 5 et entre le jour 10 ou 13 par un médecin

Rapport de certificat sur l'état de chaque patient sous observation

Certificat officiel gratuit Covid-19

Repas en pension complète à partir du menu sélectionné, y compris le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Eau potable illimitée gratuite

Capsule de café illimitée gratuite et diverses saveurs présélectionnées de thé Twinings

Téléviseur intelligent de 55 pouces avec barre de son de divertissement

Utilisation gratuite d'Apple TV

Accès illimité gratuit à NETFLIX

Internet haut débit gratuit

Vérification de la température deux fois par jour

Assistance 24h / 24 et 7j / 7 The Senses

Service de soins infirmiers 24h / 24 et 7j / 7

Transfert aéroport aller simple de l'aéroport à l'hôtel

