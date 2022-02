Totaal AQ Hotelkamers 16 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de The Senses Resort en Pool Villas The Senses Resort en Pool Villas zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Een van onze bestsellers in Patong Beach! The Senses Resort Patong Beach ligt op minder dan 5 minuten rijden van Patong Beach, het winkelcentrum Jungceylon en de levendige Bangla Road, en biedt rookvrije accommodatie met een eigen balkon. Het beschikt over een buitenzwembad en eigen eetgelegenheden. In het hele resort is gratis WiFi beschikbaar. The Senses Resort ligt op 30 minuten rijden van de stad Phuket. In 45 minuten rijdt u naar de internationale luchthaven van Phuket. Alle kamers hebben een stijlvol interieur met kamerhoge glazen schuifdeuren. Ze zijn uitgerust met airconditioning, een flatscreen-tv met internationale zenders en een minibar. De eigen badkamer is voorzien van warme en koude douchefaciliteiten. Er zijn ook gratis toiletartikelen en slippers aanwezig. De suites zijn voorzien van een bubbelbad en thee- en koffiefaciliteiten. Gasten kunnen trainen in het goed uitgeruste fitnesscentrum of een duik nemen in het buitenzwembad. De 24-uursreceptie biedt extra gemakken, zoals een bagageopslag en een wisselkantoor. Er zijn vergaderfaciliteiten op het terrein. Roomservice is ook 24 uur per dag beschikbaar. Dineer met een prachtig uitzicht op de stad en de Andamanse Zee in het Eat More Restaurant op de bovenste verdieping, dat een internationaal buffet en à-la-cartemenu's serveert. De Splash Mountain Bar, gelegen aan het zwembad op het buitenterras, biedt exotische cocktails, snacks en lichte maaltijden. In The Love Lounge kunt u genieten van verse koffie, zelfgemaakte desserts van de eigen bakkerij, verleidelijke ijsjes en een volledig barmenu.

Voorzieningen / functies 2 keer Covid-19 screeningstest uitgevoerd op onroerend goed op dag tussen dag 3 of 5 en tussen dag 10 of 13 door dokter

Certificaatrapport over de status van elke patiënt die wordt geobserveerd

Officieel gratis Covid-19 certificaat

Volpension maaltijden van een geselecteerd menu inclusief ontbijt, lunch en diner

Gratis onbeperkt drinkwater

Gratis onbeperkte koffiecapsule en vooraf geselecteerde verschillende smaken Twinings-thee

55-inch smart-tv met soundbar-entertainment

Gratis gebruik van APPLE TV

Gratis onbeperkte toegang tot NETFLIX

Gratis snel internet

Tweemaal daagse temperatuurcontrole

24/7 uur The Senses assistentie

24/7 uur verpleging

Enkele reis luchthaventransfer van luchthaven naar hotel

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels