Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
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The Royal Paradise Hotel & Spa is no longer operating as an ASLQ.
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パトンビーチでの私たちのトップピックの1つ。パトンビーチ沿いの一等地にあるRoyalParadiseHotel＆Spaは、ジャンクセイロンデパートから徒歩5分です。屋外プール、4つの飲食店、無料駐車場を併設しています。ゲストはWiFiにアクセスできます。
ホテルロイヤルパラダイスは、バングラロードのナイトライフから1,000フィート、プーケットファンタシーとセントラルフェスティバルショッピングセンターから6.2マイル以内です。
落ち着いたニュートラルな色合いで装飾されたRoyalParadiseのエレガントな客室には、クラシックな木製家具と快適なシーティングエリアが備わっています。一部の客室からは、プールまたは庭園の専用バルコニーの景色を眺めることができます。
マッサージやボディトリートメントのメニューを提供するスパでリラックスできます。または、フィットネスセンターでのトレーニングの後、スパプールとサウナ施設の使用をお楽しみください。
ロイヤルパラダイスでの食事のハイライトには、ココナッツコーヒーショップでのボリュームたっぷりの国際色豊かなビュッフェが含まれます。パトン湾のパノラマの景色を望むTheRoyalKitchenでは高級中華料理を楽しめます。