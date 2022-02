合計AQホテルの部屋 102 ベッドルーム パートナー病院 Bangkok Siriroj hospital Phuket

パトンビーチでの私たちのトップピックの1つ。パトンビーチ沿いの一等地にあるRoyalParadiseHotel&Spaは、ジャンクセイロンデパートから徒歩5分です。屋外プール、4つの飲食店、無料駐車場を併設しています。ゲストはWiFiにアクセスできます。 ホテルロイヤルパラダイスは、バングラロードのナイトライフから1,000フィート、プーケットファンタシーとセントラルフェスティバルショッピングセンターから6.2マイル以内です。 落ち着いたニュートラルな色合いで装飾されたRoyalParadiseのエレガントな客室には、クラシックな木製家具と快適なシーティングエリアが備わっています。一部の客室からは、プールまたは庭園の専用バルコニーの景色を眺めることができます。 マッサージやボディトリートメントのメニューを提供するスパでリラックスできます。または、フィットネスセンターでのトレーニングの後、スパプールとサウナ施設の使用をお楽しみください。 ロイヤルパラダイスでの食事のハイライトには、ココナッツコーヒーショップでのボリュームたっぷりの国際色豊かなビュッフェが含まれます。パトン湾のパノラマの景色を望むTheRoyalKitchenでは高級中華料理を楽しめます。

アメニティ/機能 健康関連のニーズに対応するオンサイト医療サービス

看護師が1日2回温度チェックを監視

不動産で実施された合計2つのCOVID-19テスト

空港往復送迎(空港/ホテル/空港)

フルボードミール、メニューから1日3食

エンターテインメントTVインターナショナルチャンネル

無料インターネットアクセスWi-Fi

部屋の掃除サービス

毎日無料の季節のフルーツ

スコア 4.4 /5 とても良い に基づく 3 レビュー 評価 1 優れた 2 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ロイヤルパラダイスホテル&スパゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ロイヤルパラダイスホテル&スパ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇩🇰 Carsten Juul Vind に到着しました 02/10/2021 4.3 Deluxe Room ポジティブ Nice sweet and good servise, from reception. resevation. cleaning ネガ wifi kud bee better Speciel the receptin where very helpful and service miended. when i ordre room and test the resevation whas very helpfull i only hve the best to say abuot staff on the hotel 🇳🇱 Harm van Dieren に到着しました 04/09/2021 4.5 Deluxe Room ポジティブ perfect ネガ internet everting ok I have noting to complane the place ferry nice hotel ent clean very good place also nice 🇸🇪 Thomas Hugosson に到着しました 19/08/2021 4.3 Deluxe Room ポジティブ Breakfast ネガ Wifi Every thing is ok except WiFi not good at all for look tv from IPTV Hotel is close to everything even if not much place open And close to swab test at jungceylon If I do sandbox again I could stay here again if WiFi would be much better

