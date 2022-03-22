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オークウッドホテルジャーニーハブプーケット - AQ / ASQ

Phuket
7.9

557レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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パトンビーチから0.6km以内のパトンビーチに位置するOakwoodHotelJourneyhubプーケットは、レストラン、無料の専用駐車場、屋外スイミングプール、フィットネスセンターを備えた宿泊施設を提供しています。バーのある宿泊施設には、共用ラウンジ、庭園もあります。宿泊施設には24時間対応のフロントデスク、シャトルサービス、ルームサービス、館内全域での無料Wi-Fiが備わっています。

すべてのユニットには、エアコン、薄型衛星テレビ、冷蔵庫、ケトル、ビデ、ヘアドライヤー、デスクが備わっています。ホテルの客室からは市街の景色を眺めることができます。専用バスルームにはシャワーと無料バスアメニティが付いています。オークウッドホテルジャーニーハブプーケットでは、全室にシーティングエリアが備わっています。

コンチネンタルブレックファーストとビュッフェ式朝食を毎日提供しています。

オークウッドホテルジャーニーハブプーケットにはサンテラスがあります。

ホテルの近くにある人気の観光スポットには、パトンボクシングスタジアム、ジャンクセイロンショッピングセンター、バンザーン生鮮市場などがあります。最寄りの空港はプーケット国際空港で、オークウッドホテルジャーニーハブプーケットから14.3マイルです。

アメニティ/機能

  • 合計2つのCOVID-19スクリーニング検査（RT – PCR）
  • オークウッドホテルジャーニーハブプーケットに駐在する24時間登録看護師
  • 検疫中の健康関連のニーズに対応する認定医療スタッフ
  • 毎日の健康モニタリング
  • 部屋にフェイスマスク、アルコールジェル、温度計
  • 観察中の各患者の状態に関する定期的な公式レポートの発行
  • 患者の解放前の14日目の公式COVID-19無料証明書
  • すべての食事が含まれています（朝食、昼食、夕食）
  • 1日4本の水筒
  • スマートテレビ、プレミアムチャンネル
  • 10％割引-ルームサービス
  • 無料の空港ピックアップ
  • オークウッドホテルジャーニーハブパタヤまたはオークウッドレジデンススクンビット24、バンコクでの1泊無料滞在券（2021年10月31日まで有効）
  • 650バーツネットでヨガマットを事前購入
  • ランドリーサービスは追加料金で利用できます
  • 温度調節を良くする個別分割式エアコン
  • 全室のPPEキット
  • ホテルから病院まで車で35分
  • 救急車による病院への輸送（24時間サービスオンデマンド）
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住所/地図

240/8, Pungmuang Sai Kor Road, Tambon Patong, Kathu District, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand

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