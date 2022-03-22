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パトンビーチから0.6km以内のパトンビーチに位置するOakwoodHotelJourneyhubプーケットは、レストラン、無料の専用駐車場、屋外スイミングプール、フィットネスセンターを備えた宿泊施設を提供しています。バーのある宿泊施設には、共用ラウンジ、庭園もあります。宿泊施設には24時間対応のフロントデスク、シャトルサービス、ルームサービス、館内全域での無料Wi-Fiが備わっています。
すべてのユニットには、エアコン、薄型衛星テレビ、冷蔵庫、ケトル、ビデ、ヘアドライヤー、デスクが備わっています。ホテルの客室からは市街の景色を眺めることができます。専用バスルームにはシャワーと無料バスアメニティが付いています。オークウッドホテルジャーニーハブプーケットでは、全室にシーティングエリアが備わっています。
コンチネンタルブレックファーストとビュッフェ式朝食を毎日提供しています。
オークウッドホテルジャーニーハブプーケットにはサンテラスがあります。
ホテルの近くにある人気の観光スポットには、パトンボクシングスタジアム、ジャンクセイロンショッピングセンター、バンザーン生鮮市場などがあります。最寄りの空港はプーケット国際空港で、オークウッドホテルジャーニーハブプーケットから14.3マイルです。
240/8, Pungmuang Sai Kor Road, Tambon Patong, Kathu District, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand