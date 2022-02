รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 16 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangkok Hospital Phuket

หนึ่งในที่พักขายดีของเราในหาดป่าตอง! The Senses Resort Patong Beach อยู่ห่างจากหาดป่าตองศูนย์การค้าจังซีลอนและถนนบางลาที่มีชีวิตชีวาไม่เกิน 5 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ให้บริการที่พักปลอดบุหรี่พร้อมระเบียงส่วนตัว มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและห้องอาหารในสถานที่ มีอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในทุกพื้นที่ของรีสอร์ท The Senses Resort ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 30 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 45 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ห้องพักทุกห้องตกแต่งภายในอย่างมีสไตล์ด้วยประตูบานเลื่อนกระจกสูงจากพื้นจรดเพดาน มีเครื่องปรับอากาศทีวีจอแบนพร้อมช่องรายการต่างประเทศมินิบาร์ ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวน้ำอุ่นและน้ำเย็น นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรีและรองเท้าแตะ ห้องสวีทมีอ่างสปาเครื่องชงชาและกาแฟ ผู้เข้าพักสามารถออกกำลังที่ศูนย์ออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครันหรือว่ายน้ำในสระว่ายน้ำกลางแจ้ง แผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเช่นบริการรับฝากสัมภาระและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีห้องจัดประชุมในสถานที่ นอกจากนี้ยังมีบริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง รับประทานอาหารชมวิวเมืองและทะเลอันดามันที่มีเสน่ห์ที่ชั้นบนสุดของห้องอาหาร Eat More ซึ่งให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและเมนูอาหารตามสั่ง Splash Mountain Bar ตั้งอยู่ริมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้ากลางแจ้งให้บริการค็อกเทลแปลกใหม่ของว่างและอาหารเบา ๆ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกาแฟสดขนมหวานโฮมเมดจากร้านเบเกอรี่ในสถานที่ไอศกรีมที่น่าลิ้มลองตลอดจนเมนูบาร์เต็มรูปแบบได้ที่ The Love Lounge

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ตรวจคัดกรอง Covid-19 2 ครั้งในที่พักระหว่างวันที่ 3 หรือ 5 และระหว่างวันที่ 10 หรือ 13 โดยแพทย์

ใบรับรองรายงานสถานะของผู้ป่วยแต่ละรายภายใต้การสังเกต

ใบรับรองฟรี Covid-19 อย่างเป็นทางการ

อาหารสามมื้อจากเมนูที่เลือก ได้แก่ อาหารเช้ากลางวันและเย็น

น้ำดื่มฟรีไม่ จำกัด

แคปซูลกาแฟฟรีไม่ จำกัด และชา Twinings รสต่าง ๆ ที่เลือกไว้ล่วงหน้า

สมาร์ททีวี 55 นิ้วพร้อมความบันเทิง Soundbar

การใช้งาน APPLE TV ฟรี

ฟรี NETFLIX ไม่ จำกัด

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี

ตรวจสอบอุณหภูมิวันละสองครั้ง

24/7 ชั่วโมงความช่วยเหลือของ Senses

บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

บริการรับส่งสนามบิน 1 เที่ยวจากสนามบินไปยังโรงแรม

