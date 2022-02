Insgesamt AQ Hotelzimmer 16 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangkok Hospital Phuket

Einer unserer Bestseller in Patong Beach! Das Senses Resort Patong Beach liegt nur 5 Fahrminuten vom Patong Beach, dem Jungceylon Shopping Mall und der lebhaften Bangla Road entfernt und bietet Nichtraucherunterkünfte mit eigenem Balkon. Es verfügt über einen Außenpool und gastronomische Einrichtungen. Kostenloses WLAN ist im gesamten Resort verfügbar. Das Senses Resort liegt eine 30-minütige Fahrt von Phuket Town entfernt. Eine 45-minütige Fahrt bringt Sie zum internationalen Flughafen Phuket. Alle Zimmer verfügen über ein stilvolles Interieur mit raumhohen Glasschiebetüren. Sie sind mit einer Klimaanlage, einem Flachbild-TV mit internationalen Kanälen und einer Minibar ausgestattet. Die Warm- und Kaltwasserdusche befindet sich in einem eigenen Bad. Kostenlose Pflegeprodukte und Hausschuhe sind ebenfalls vorhanden. Die Suiten verfügen über einen Whirlpool und eine Tee- / Kaffeemaschine. Sie können im gut ausgestatteten Fitnesscenter trainieren oder sich in einem Außenpool erfrischen. Die 24-Stunden-Rezeption bietet zusätzliche Annehmlichkeiten wie Gepäckaufbewahrung und Geldwechsel. Tagungseinrichtungen sind vor Ort verfügbar. Der Zimmerservice ist ebenfalls rund um die Uhr verfügbar. Genießen Sie den bezaubernden Blick auf die Stadt und die Andamanensee im Eat More Restaurant in der obersten Etage, das ein internationales Buffet und À-la-carte-Menüs serviert. Die Splash Mountain Bar am Pool auf dem Open-Air-Deck bietet exotische Cocktails, Snacks und leichte Mahlzeiten. Frischer Kaffee, hausgemachte Desserts aus der hauseigenen Bäckerei und verlockendes Eis sowie eine komplette Barkarte genießen Sie in der The Love Lounge.

Ausstattung / Ausstattung 2-facher Covid-19-Screening-Test, der am Tag zwischen Tag 3 oder 5 und zwischen Tag 10 oder 13 vom Arzt auf dem Grundstück durchgeführt wurde

Zertifikatsbericht über den Status jedes beobachteten Patienten

Offizielles kostenloses Covid-19-Zertifikat

Vollpension aus ausgewählten Menüs einschließlich Frühstück, Mittag- und Abendessen

Kostenloses unbegrenztes Trinkwasser

Kostenlose unbegrenzte Kaffeekapsel und vorgewählte verschiedene Geschmacksrichtungen von Twinings Tee

55-Zoll-Smart-TV mit Soundbar-Unterhaltung

Kostenlose Nutzung von APPLE TV

Kostenloser unbegrenzter Zugriff auf NETFLIX

Kostenloses Highspeed-Internet

Zweimal tägliche Temperaturprüfung

24/7 Stunden The Senses Hilfe

24/7 Stunden Pflegedienst

1-Wege-Flughafentransfer vom Flughafen zum Hotel

