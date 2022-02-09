Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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芭东海滩我们的畅销书之一！ The Senses Resort Patong Beach酒店距离Patong海滩，Jungceylon购物中心和热闹的Bangla Road路不到5分钟车程，提供带私人阳台的禁烟客房。它拥有一个室外游泳池和餐厅。整个度假酒店均提供免费WiFi。

Senses Resort度假村距离普吉镇有30分钟的车程。到普吉国际机场乘车需要45分钟。

所有客房均拥有时尚的室内设计，并设有落地玻璃推拉门。它们配有空调，带国际频道的平板电视和迷你吧。私人浴室配有冷热水淋浴设施。还提供免费洗浴用品和拖鞋。套房设有水疗浴缸和沏茶/咖啡设备。

客人可以在设备齐全的健身中心锻炼身体，或在室外游泳池畅游。 24小时前台提供行李寄存和货币兑换等额外的便利。酒店内设有会议设施。全天候提供客房服务。

顶楼的Eat More Restaurant餐厅享有城市和安达曼海的迷人景色，供应国际自助餐和点菜菜单。 Splash Mountain Bar酒吧位于露天甲板的池畔，提供异国情调的鸡尾酒，小吃和便餐。您可以在The Love Lounge酒廊享用新鲜的咖啡，自制面包店的自制甜点，诱人的冰淇淋以及完整的酒吧菜单。