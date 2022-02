AQ酒店客房总数 16 卧室 伙伴医院 Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与感官度假村和泳池别墅以优先方式,以及感官度假村和泳池别墅从你会直接收取货款。

芭东海滩我们的畅销书之一! The Senses Resort Patong Beach酒店距离Patong海滩,Jungceylon购物中心和热闹的Bangla Road路不到5分钟车程,提供带私人阳台的禁烟客房。它拥有一个室外游泳池和餐厅。整个度假酒店均提供免费WiFi。 Senses Resort度假村距离普吉镇有30分钟的车程。到普吉国际机场乘车需要45分钟。 所有客房均拥有时尚的室内设计,并设有落地玻璃推拉门。它们配有空调,带国际频道的平板电视和迷你吧。私人浴室配有冷热水淋浴设施。还提供免费洗浴用品和拖鞋。套房设有水疗浴缸和沏茶/咖啡设备。 客人可以在设备齐全的健身中心锻炼身体,或在室外游泳池畅游。 24小时前台提供行李寄存和货币兑换等额外的便利。酒店内设有会议设施。全天候提供客房服务。 顶楼的Eat More Restaurant餐厅享有城市和安达曼海的迷人景色,供应国际自助餐和点菜菜单。 Splash Mountain Bar酒吧位于露天甲板的池畔,提供异国情调的鸡尾酒,小吃和便餐。您可以在The Love Lounge酒廊享用新鲜的咖啡,自制面包店的自制甜点,诱人的冰淇淋以及完整的酒吧菜单。

便利设施/功能 在医生的第3或5天之间以及第10或13天之间,对财产进行了2次Covid-19筛查测试

观察中每位患者状况的证书报告

官方Covid-19免费证书

从选定菜单中享用全膳,包括早餐,午餐和晚餐

免费无限量饮用水

免费赠送无限量咖啡胶囊,并预选了多种口味的唐宁茶

55英寸带条形音箱娱乐功能的智能电视

免费使用APPLE TV

免费无限访问NETFLIX

免费高速上网

每日两次温度检查

24/7小时感官协助

24/7小时护理服务

从机场到酒店的单程机场接送

显示所有 AQ 酒店 搜索所有 180 多家 AQ 酒店

分数 0.0 /5 未分级 基于 0 评论 评分 0 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 感官度假村和泳池别墅的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 感官度假村和泳池别墅 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。