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ラマダバイウィンダムプーケットディーバナホテル - AQ / ASQ

Phuket
8.6

291レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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+25 写真
合計AQホテルの部屋 206 ベッドルーム
パートナー病院 Bangkok Hospital Siriroj, Phuket

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屋外プールとサウナを備えたモダンなラマダバイウィンダムプーケットディーバナパトンは、バングラロードから0.7マイル、ジャンクセイロンショッピングセンターから0.7マイルの場所にあります。居心地の良いエアコン完備の客室のほか、ホテルではレストラン、フィットネスセンター、レンタル自転車、すべてのエリアでの無料Wi-Fiを提供しています。

専用バルコニー付きのラマダプーケットディーバナパトンの全客室からは、街、なだらかな山々、またはプールの快適な景色を眺めることができます。薄型衛星テレビ、セーフティボックス、電気ポット、無料バスアメニティ付きの専用バスルームが備わっています。

この禁煙施設で利用できるその他の施設には、24時間対応のフロントデスク、ツアーデスク、追加料金のシャトルサービスがあります。ランドリーや荷物預かりサービスも利用できます。設備の整ったサンテラスや心地よいマッサージメニューを楽しめます。

タイガームエタイとMMAトレーニングキャンプはこのホテルから約4.2マイル、プーケット旧市街は6マイル未満でアクセスできます。プーケット国際空港はこの宿泊施設から14マイルです。利便性を高めるため、追加料金で空港送迎を手配できます。

ホテルのレストランとバーでは、食事や各種ドリンクを楽しめます。または、宿泊施設の近隣に行って他の飲食店を探すこともできます。

アメニティ/機能

  • 不動産で実施された合計3回のCOVID-19スクリーニングテスト（RT-PCR）
  • 現場で24時間認定された看護師（その他の医療サービス、仮想相談、救急車サービスは追加料金がかかります）
  • 毎日の健康モニタリング。
  • 部屋にフェイスマスク、アルコールジェル、温度計
  • COVID-19の検査で陽性の場合の病院への入院（サービスは追加料金がかかります）
  • 出発時にCOVID-19フリーの公式証明書を取得する
  • プーケット国際空港からホテルまでのホテルバンによる無料の空港ピックアップサービス
  • 毎日3食の朝食、ランチ、ディナー、タイ料理、西洋料理、ベジタリアンメニュー、キッズメニューからお選びいただけます。
  • 無料の飲料水と室内のコーヒーと紅茶の設備
  • 無料の高速インターネットアクセス
  • 国際/ローカルTVチャンネル
  • 最初のCOVID-19ラボテスト後の部屋の清掃サービスは陰性です。
  • ルームサービスとランドリーサービスの10％割引
  • プレミア、ジュニアスーツ、ファミリールーム-ミニバーのドリンクとスナックの無料セット
  • 全室禁煙です
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住所/地図

45/1 Raj-U-Thid 200 Pee Road (Patong 2nd Road), Patong, Kathu, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand

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