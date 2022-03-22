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Ramada By Wyndham Phuket Deevana Hotel is no longer operating as an ASLQ.
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屋外プールとサウナを備えたモダンなラマダバイウィンダムプーケットディーバナパトンは、バングラロードから0.7マイル、ジャンクセイロンショッピングセンターから0.7マイルの場所にあります。居心地の良いエアコン完備の客室のほか、ホテルではレストラン、フィットネスセンター、レンタル自転車、すべてのエリアでの無料Wi-Fiを提供しています。
専用バルコニー付きのラマダプーケットディーバナパトンの全客室からは、街、なだらかな山々、またはプールの快適な景色を眺めることができます。薄型衛星テレビ、セーフティボックス、電気ポット、無料バスアメニティ付きの専用バスルームが備わっています。
この禁煙施設で利用できるその他の施設には、24時間対応のフロントデスク、ツアーデスク、追加料金のシャトルサービスがあります。ランドリーや荷物預かりサービスも利用できます。設備の整ったサンテラスや心地よいマッサージメニューを楽しめます。
タイガームエタイとMMAトレーニングキャンプはこのホテルから約4.2マイル、プーケット旧市街は6マイル未満でアクセスできます。プーケット国際空港はこの宿泊施設から14マイルです。利便性を高めるため、追加料金で空港送迎を手配できます。
ホテルのレストランとバーでは、食事や各種ドリンクを楽しめます。または、宿泊施設の近隣に行って他の飲食店を探すこともできます。
45/1 Raj-U-Thid 200 Pee Road (Patong 2nd Road), Patong, Kathu, Phuket, 83150 Patong Beach, Thailand