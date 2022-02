Seaview Resort Khao Lak - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Paradis tropical, niché entre des montagnes verdoyantes et les eaux bleu émeraude invitantes de la mer d'Andaman, le Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus+) est le choix parfait pour tout voyageur. À moins d'une heure de route de l'aéroport international de Phuket, le complexe se trouve à proximité du parcours de golf Thai Muang Beach, du parcours de golf Thap Lamu et de la jetée reliant les îles Similan. L'offre à tous les clients est la possibilité de passer des vacances de rêve, que vous aimiez vous détendre sur de belles plages vierges, profiter de soins de spa exclusifs ou plonger parmi les merveilles de la mer. Il y a un total de 197 chambres de luxe, dont une Royal Executive Pool Villa, sept Royal Pool Villas, deux Royal Villas, 27 Deluxe Pool Villas et trois chambres pour handicapés. Une piscine en bord de mer face à la mer d'Andaman immaculée et une grande piscine de forme libre au milieu de la forêt tropicale constituent des retraites idylliques. Un buffet international, des fruits de mer frais, une cuisine thaïlandaise et un menu à la carte sont disponibles dans les restaurants de bord de mer. Change, garde d'enfants, boutiques, service de blanchisserie, comptoir d'excursions, location de voitures, salle de jeux et services de sécurité sont à votre disposition. Pour votre réservation au Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus+), veuillez sélectionner les dates de votre séjour et remplir notre formulaire de réservation en ligne sécurisé.

