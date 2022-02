ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

สวรรค์เขตร้อน ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสีเขียวชอุ่มและน้ำทะเลสีฟ้ามรกตที่น่าดึงดูดใจของทะเลอันดามัน ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก (SHA Plus+) เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเดินทางทุกคน ใช้เวลาขับรถไม่ถึงชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต รีสอร์ทอยู่ใกล้สนามกอล์ฟท้ายเมือง สนามกอล์ฟทับละมุ และท่าเรือที่เชื่อมไปยังหมู่เกาะสิมิลัน ข้อเสนอสำหรับแขกทุกคนคือโอกาสสำหรับวันหยุดพักผ่อนในฝัน ไม่ว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนชายหาดที่สวยงามบริสุทธิ์ สัมผัสประสบการณ์สปาทรีตเมนต์สุดพิเศษ หรือการดำน้ำท่ามกลางความมหัศจรรย์ของท้องทะเล มีห้องพักสุดหรูทั้งหมด 197 ห้อง ได้แก่ รอยัล เอ็กเซ็กคิวทีฟ พูลวิลล่า 1 หลัง รอยัลพูลวิลล่า 7 หลัง รอยัลวิลล่า 2 หลัง ห้องดีลักซ์พูลวิลล่า 27 หลัง และห้องสำหรับผู้พิการ 3 ห้อง สระว่ายน้ำริมทะเลที่หันหน้าไปทางทะเลอันดามันที่บริสุทธิ์และสระว่ายน้ำแบบฟรีฟอร์มขนาดใหญ่ท่ามกลางป่าไม้เขตร้อนทำให้เป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบ มีบริการบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารทะเลสด อาหารไทย และเมนูอาหารตามสั่งในร้านอาหารริมทะเล บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการพี่เลี้ยงเด็ก ร้านค้า บริการซักรีด เคาน์เตอร์ทัวร์ บริการรถเช่า ห้องเล่นเกม และบริการรักษาความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่ผู้เข้าพัก สำหรับการสำรองห้องพักที่ Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus+) โปรดเลือกวันที่คุณจะเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

