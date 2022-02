シービューリゾートカオラック - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

緑豊かな山々とアンダマン海の魅力的なエメラルドブルーの海に囲まれたトロピカルパラダイス、シービューリゾートカオラック(SHA Plus +)は、旅行者に最適です。リゾートはプーケット国際空港から車で1時間以内の場所にあり、タイムアンビーチゴルフコース、タップラムゴルフコース、シミラン諸島につながる桟橋の近くにあります。手付かずの素晴らしいビーチでリラックスしたり、特別なスパトリートメントを体験したり、海の驚異の中でダイビングを楽しんだりするなど、すべてのゲストに夢の休暇を提供するチャンスがあります。ロイヤルエグゼクティブプールヴィラ1室、ロイヤルプールヴィラ7室、ロイヤルヴィラ2室、デラックスプールヴィラ27室、障害者用客室3室を含む、合計197室の豪華な客室があります。手付かずのアンダマン海に面した海辺のスイミングプールと熱帯林に囲まれた大きなフリーフォームプールは、のどかな隠れ家になっています。海辺のレストランでは、各国料理のビュッフェ、新鮮なシーフード、タイ料理、アラカルトメニューをご用意しています。外国為替、ベビーシッター、ショップ、ランドリーサービス、ツアーカウンター、レンタカー、ゲームルーム、セキュリティサービスがすべて手元にあります。シービューリゾートカオラック(SHA Plus +)でのご予約は、ご滞在日を選択し、安全なオンライン予約フォームにご記入ください。

