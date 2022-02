Seaview Resort Khao Lak - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Ein tropisches Paradies, eingebettet zwischen üppig grünen Bergen und dem einladenden smaragdblauen Wasser der Andamanensee, ist das Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus+) die perfekte Wahl für jeden Reisenden. Das Resort liegt weniger als eine Autostunde vom internationalen Flughafen Phuket entfernt in der Nähe des Golfplatzes Thai Muang Beach, des Golfplatzes Thap Lamu und des Piers, der mit den Similan-Inseln verbindet. Allen Gästen wird die Chance auf einen Traumurlaub geboten, egal ob Sie sich an feinen, unberührten Stränden entspannen, exklusive Spa-Behandlungen erleben oder zwischen den Wundern des Meeres tauchen. Es gibt insgesamt 197 Luxuszimmer, darunter eine Royal Executive Pool Villa, sieben Royal Pool Villas, zwei Royal Villas, 27 Deluxe Pool Villas und drei behindertengerechte Zimmer. Ein Pool am Meer mit Blick auf die unberührte Andamanensee und ein großer Freiformpool inmitten tropischer Wälder sorgen für idyllische Rückzugsorte. Ein internationales Buffet, frische Meeresfrüchte, thailändische Küche und -la-carte-Menüs sind in den Restaurants am Meer erhältlich. Wechselstube, Babysitting, Geschäfte, Wäscheservice, ein Tourschalter, eine Autovermietung, ein Spielzimmer und Sicherheitsdienste stehen den Gästen zur Verfügung. Bitte wählen Sie für Ihre Reservierung im Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus+) die gewünschten Aufenthaltsdaten aus und füllen Sie unser sicheres Online-Buchungsformular aus.

