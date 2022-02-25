PHANG-NGA TEST & GO

Seaview Resort Као Лак - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.2
оценка с
868
Обновление February 25, 2022
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Номера

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Курортный отель Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus +) - это тропический рай, расположенный между пышными зелеными горами и манящими изумрудно-синими водами Андаманского моря. Курортный отель находится менее чем в часе езды от международного аэропорта Пхукета, недалеко от поля для гольфа Thai Muang Beach, поля для гольфа Thap Lamu и пирса, откуда можно добраться до Симиланских островов. Всем гостям предлагается шанс провести отпуск мечты, независимо от того, любите ли вы отдыхать на прекрасных нетронутых пляжах, наслаждаться эксклюзивными спа-процедурами или нырять среди чудес моря. Всего в отеле 197 роскошных номеров, включая одну королевскую виллу с бассейном, семь королевских вилл с бассейном, две королевские виллы, 27 роскошных вилл с бассейном и три номера для инвалидов. Приморский бассейн с видом на нетронутое Андаманское море и большой бассейн произвольной формы посреди тропического леса создают идеальные условия для уединения. В приморских ресторанах подают интернациональный "шведский стол", свежие морепродукты, блюда тайской кухни и блюда по меню. Обмен валюты, услуги няни, магазины, услуги прачечной, экскурсионная стойка, прокат автомобилей, игровая комната и службы безопасности - все это всегда под рукой для гостей. Чтобы забронировать номер в отеле Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus +), выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

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Адрес / Карта

18/1 Moo7, Nang Thong Beach, Petchkasem Road, Kukkak, Takuapa, Nang Tong Beach, Khao Lak, Thailand, 82220

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