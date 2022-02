Seaview Resort Као Лак - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный отель Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus +) - это тропический рай, расположенный между пышными зелеными горами и манящими изумрудно-синими водами Андаманского моря. Курортный отель находится менее чем в часе езды от международного аэропорта Пхукета, недалеко от поля для гольфа Thai Muang Beach, поля для гольфа Thap Lamu и пирса, откуда можно добраться до Симиланских островов. Всем гостям предлагается шанс провести отпуск мечты, независимо от того, любите ли вы отдыхать на прекрасных нетронутых пляжах, наслаждаться эксклюзивными спа-процедурами или нырять среди чудес моря. Всего в отеле 197 роскошных номеров, включая одну королевскую виллу с бассейном, семь королевских вилл с бассейном, две королевские виллы, 27 роскошных вилл с бассейном и три номера для инвалидов. Приморский бассейн с видом на нетронутое Андаманское море и большой бассейн произвольной формы посреди тропического леса создают идеальные условия для уединения. В приморских ресторанах подают интернациональный "шведский стол", свежие морепродукты, блюда тайской кухни и блюда по меню. Обмен валюты, услуги няни, магазины, услуги прачечной, экскурсионная стойка, прокат автомобилей, игровая комната и службы безопасности - все это всегда под рукой для гостей. Чтобы забронировать номер в отеле Seaview Resort Khao Lak (SHA Plus +), выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX