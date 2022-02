Complexe de vacances Phi Phi - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Le Phi Phi Holiday Resort se trouve sur une plage de sable blanc bordant la mer d'Andaman. Le complexe dispose de 2 piscines paysagées, d'une salle de remise en forme et du centre international de plongée Scuba Schools. Vous pourrez passer des après-midi de farniente au soleil sur les chaises longues du grand balcon privé. Les chambres du Phi Phi Holiday Resort offrent le confort d'un mobilier en bois classique et d'une télévision à écran plat.

Vous pourrez profiter d'un massage relaxant ou essayer des activités nautiques comme la plongée avec tuba et la pêche. Des excursions vers les îles environnantes peuvent être organisées au bureau d'excursions, tandis que des souvenirs peuvent être achetés à la boutique. Un club pour enfants est également disponible.

Le Phi Phi Holiday Resort peut organiser des transferts en hors-bord depuis la jetée de Klong Jilard à Krabi et la jetée de Rassada à Phuket.

Le restaurant Ai Rom Prao présente un décor traditionnel thaïlandais associé à la douce mélodie de la musique thaïlandaise classique créant une ambiance chaleureuse et accueillante pour le dîner et le petit-déjeuner au Tai Rom Prao. Proposant des buffets de petit-déjeuner et de dîner à volonté et proposant une cuisine différente chaque soir, ce restaurant spacieux et sa terrasse attenante en plein air sont parfaits pour les familles et les grands groupes. Des options à la carte sont également disponibles.

Cha Bah Restaurant quand vous pouvez sentir le sable doux sous vos pieds pendant que vous dînez dans ce charmant lieu en bord de mer. Ombragé par une canopée d'arbres feuillus, ce restaurant balnéaire animé est ouvert pour le déjeuner et le dîner et propose un choix de plats thaïlandais et internationaux, notamment des pâtes, des pizzas et des grillades. Le dîner est une affaire somptueuse mettant en vedette une gamme de fruits de mer sur un lit de glace, qui peut être cuit à votre goût

Admirez le meilleur coucher de soleil sur l'île de Phi Phi au Sunset Restaurant, une destination au bord de la piscine qui offre une vue à 180 degrés sur l'horizon et la vaste mer d'Andaman. Ce lieu élégamment décoré sert une variété de somptueux délices internationaux pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Le bar Mong Tha Lay est l'endroit idéal pour se détendre après une longue journée au soleil. Étanchez votre soif avec des jus de fruits et des smoothies rafraîchissants, détendez-vous avec une bière glacée ou restez à l'ombre tout en sirotant un cocktail signature. Ouvert toute la journée, ce bar en plein air aéré propose des concerts de groupes et des événements spéciaux.

Profitez des couchers de soleil emblématiques de l'île de Phi Phi avec une célébration nocturne au Sunset Bar. Portez un toast au soleil alors qu'il plonge dans la mer, peignant le ciel de violets et de rouges flamboyants. Détendez-vous au bar ou sur un pouf confortable au bord de la piscine tout en sirotant des cocktails au coucher du soleil spécialement créés.