Hôpital partenaire Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Bauman Residence de manière prioritaire, et Hôtel Bauman Residence percevra directement le paiement de votre part.

Booking requests for Bauman Residence Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Offrant un hébergement de qualité dans les plages, la vie nocturne et le quartier commerçant de Phuket, la Bauman Residence est un choix populaire pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. L'animation du centre-ville est à seulement 17 km. Les visiteurs de l'hôtel peuvent prendre plaisir à visiter les principales attractions de la ville: Orientala Spa, Mister Singh Fashion Gallery Tailor, Chabad House Phuket. Les installations et services fournis par Bauman Residence garantissent un séjour agréable aux clients. L'hôtel offre un accès à une vaste gamme de services, dont une réception ouverte 24h / 24, une bagagerie, une connexion Wi-Fi dans les espaces publics, un parking, un service d'étage. Profitez des équipements de chambre de haute qualité pendant votre séjour ici. Certaines chambres comprennent une télévision à écran LCD / plasma, du thé gratuit, un canapé, des serviettes, un parapluie, fournis pour aider les clients à se ressourcer après une longue journée. L'hôtel propose des équipements fantastiques, y compris un centre de fitness, une piscine extérieure, une piscine pour enfants, une table de ping-pong, pour vous aider à vous détendre après une journée bien remplie dans la ville. Quelle que soit la raison de votre visite à Phuket, la résidence Bauman est le lieu idéal pour une escapade exaltante et passionnante.

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ