Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Het Bauman Residence is een populaire keuze voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers en biedt kwaliteitsaccommodatie in de stranden, het nachtleven en de winkelwijk van Phuket. De opwinding van het stadscentrum ligt op slechts 17 km afstand. Een baken van rust en ontspanning: dit hotel is het perfecte verblijf op steenworp afstand van bezienswaardigheden als Orientala Spa, Mister Singh Fashion Gallery Tailor, Chabad House Phuket. De faciliteiten en diensten die door Bauman Residence worden geboden, garanderen een plezierig verblijf voor gasten. Het hotel heeft een uitgebreid aanbod aan services, inclusief 24-uursreceptie, bagageopslag, wi-fi in openbare ruimtes, parkeerplaats, roomservice. Ervaar kamerfaciliteiten van hoge kwaliteit tijdens uw verblijf hier. Sommige kamers zijn inclusief plasma tv, gratis thee, sofa, handdoeken, paraplu, om gasten te helpen tot rust te komen na een lange dag. Het hotel biedt fantastische faciliteiten, inclusief fitnesscentrum, zwembad (buiten), zwembad (voor kinderen), tafeltennis, zodat u kunt ontspannen na een dag vol actie in de stad. Wat de reden ook is om Phuket te bezoeken, de Bauman Residence is de perfecte locatie voor een opwindende en opwindende vakantie.

