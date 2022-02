Total AQ chambres d'hôtel 333 Chambres Hôpital partenaire Bangkok Hospital Siriroj

L'un de nos meilleurs choix pour Patong Beach. Le Phuket Graceland Resort and Spa est situé le long de la plage de Patong, surplombant la mer d'Andaman. Bénéficiant de 2 piscines extérieures et de 4 restaurants, il dispose également d'un spa et d'une piste de bowling. Les chambres du Phuket Graceland disposent de parquet et d'une décoration thaïlandaise moderne. Chaque chambre dispose d'une télévision, d'un réfrigérateur avec minibar et d'un plateau / bouilloire. La salle de bains privative est équipée d'une baignoire et d'une douche. Vous pourrez faire quelques brasses dans la piscine spa extérieure ou faire de l'exercice dans la salle de sport. Le bureau d'excursions répond aux besoins des voyageurs, tandis que la bibliothèque est idéale pour lire tranquillement. Les services comprennent la location de voitures, la blanchisserie et la bagagerie. Un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours. Vous pourrez dîner toute la journée au restaurant Bua Luang, qui sert des plats thaïlandais et internationaux, et au café Parakang. Des boissons sont disponibles au bar de la piscine et dans le salon du hall. Le Phuket Graceland Resort and Spa se trouve à 40 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket.

Commodités / caractéristiques Test de dépistage technique RT-PCR en temps réel COVID-19 en 3 temps pendant votre séjour

Service de soins infirmiers 24 heures sur 24

Admission à l'hôpital en cas de test positif au COVID-19

Service de transfert aéroport de l'aéroport international de Phuket au complexe

Repas en pension complète avec différents choix du menu

Repas supplémentaires disponibles sur commande auprès du service d'étage

Service de nettoyage des chambres

Internet haut débit gratuit WIFi

Télévision numérique avec une variété de chaînes étrangères et nationales Espace détente au bord de la piscine principale et de la pelouse de l'hôtel

Thermomètre individuel pour le contrôle quotidien de la température

Certificat officiel sans COVID-19 après avoir réussi 2 tests de dépistage

Assistance 24 heures sur 24 de la station et des infirmières professionnelles de l'hôpital

