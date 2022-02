Total AQ chambres d'hôtel 102 Chambres Hôpital partenaire Bangkok Siriroj hospital Phuket

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Le Royal Paradise Hotel & Spa de manière prioritaire, et Le Royal Paradise Hotel & Spa percevra directement le paiement de votre part.

The Royal Paradise Hotel & Spa is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



L'un de nos meilleurs choix pour Patong Beach. Bénéficiant d'un emplacement privilégié le long de la plage de Patong, le Royal Paradise Hotel & Spa se trouve à 5 minutes à pied du grand magasin Jungceylon. Il dispose d'une piscine extérieure, de 4 restaurants et d'un parking gratuit. Les clients ont accès au WiFi. L'Hotel Royal Paradise se trouve à 300 mètres de la vie nocturne de Bangla Road et à moins de 10 km du Phuket FantaSea et du centre commercial Central Festival. Décorées dans des tons neutres apaisants, les chambres élégantes du Royal Paradise disposent d'un mobilier en bois classique et d'un coin salon confortable. Certaines chambres disposent d'un balcon privé offrant une vue sur la piscine ou le jardin. Vous pourrez vous détendre au spa, qui propose un menu de massages et de soins corporels. Vous pourrez également profiter de la piscine spa et du sauna après une séance d'entraînement dans le centre de remise en forme. Les points forts de la restauration au Royal Paradise comprennent de copieux buffets internationaux au Coconut Coffee Shop. Une cuisine chinoise raffinée est proposée au Royal Kitchen, qui offre une vue panoramique sur la baie de Patong.

Commodités / caractéristiques Service médical sur place pour tout besoin lié à la santé

Infirmière surveillant les contrôles de température deux fois par jour

Total de 2 tests COVID-19 effectués sur la propriété

Transfert aéroport aller-retour (aéroport / hôtel / aéroport)

Repas en pension complète, 3 repas par jour au choix à partir du menu

Entertainment TV Chaînes internationales

Accès Internet Wi-Fi gratuit

Service de nettoyage des chambres

Fruits de saison gratuits tous les jours

But 4.4 /5 Très bien Basé sur 3 Commentaires Notation 1 Excellent 2 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Le Royal Paradise Hotel & Spa , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Le Royal Paradise Hotel & Spa VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇩🇰 Carsten Juul Vind Arrivé le 02/10/2021 4.3 Deluxe Room Positifs Nice sweet and good servise, from reception. resevation. cleaning Négatifs wifi kud bee better Speciel the receptin where very helpful and service miended. when i ordre room and test the resevation whas very helpfull i only hve the best to say abuot staff on the hotel 🇳🇱 Harm van Dieren Arrivé le 04/09/2021 4.5 Deluxe Room Positifs perfect Négatifs internet everting ok I have noting to complane the place ferry nice hotel ent clean very good place also nice 🇸🇪 Thomas Hugosson Arrivé le 19/08/2021 4.3 Deluxe Room Positifs Breakfast Négatifs Wifi Every thing is ok except WiFi not good at all for look tv from IPTV Hotel is close to everything even if not much place open And close to swab test at jungceylon If I do sandbox again I could stay here again if WiFi would be much better